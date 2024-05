Certains Roborock ont un problème de fuite d’eau, voici comment le résoudre

Vous avez fait l’acquisition du Roborock Q Revo et vous avez récemment découvert une fuite d’eau depuis la station d’accueil du robot aspirateur laveur ? Ce problème produit par du calcaire peut être résolu grâce à une astuce toute simple.

Le Q Revo de Roborock est un robot aspirateur laveur qui est commercialisé en France depuis l’été 2023. Plusieurs semaines voire quelques mois après son utilisation, l’appareil peut être victime d’une fuite d’eau au niveau des buses situées dans la station d’accueil. Les buses que l’on peut voir dans la photo ci-après aident l’aspirateur à se remplir d’eau propre, en vue d’un nettoyage du sol à la serpillière.

À cause de la dureté de l’eau et des impuretés, du calcaire peut s’introduire dans le dispositif de la station, ce qui peut provoquer une détérioration du joint interne et surtout une fuite d’eau. Ainsi, il se peut que l’appareil commence à laisser couler de l’eau sur le plateau inférieur après un lavage de la serpillière. Pour éviter tout débordement, le réservoir d’eau propre de la station d’accueil doit être retiré.

Il existe une technique simple pour régler le problème de la fuite d’eau du Roborock Q Revo

Malgré cette solution temporaire, le problème de la fuite d’eau ne sera pas résolu. Sur la plateforme Reddit, un utilisateur du réseau social a partagé une astuce pour mettre un terme au problème de la fuite d’eau après avoir contacté le support Roborock. L’entreprise asiatique a alors suggéré à l’internaute de :

Ajouter 1 litre d’eau du robinet dans le réservoir d’eau propre, puis verser environ 20 grammes d’acide citrique, jusqu’à ce que le produit soit complètement dissous Placer le robot dans la station d’accueil. S’assurer qu’il est en mode chargement Appuyer sur le bouton HOME du robot et le maintenir enfoncé pour lancer manuellement le processus de lavage de la serpillière

Au terme de ces étapes, il est nécessaire de vérifier s’il y a encore des fuites d’eau. Si c’est toujours le cas, il est recommandé de reproduire le processus de lavage de la serpillière mentionné dans l’étape 3.

Pour information, l’acide citrique se présentant sous forme de cristaux est un produit nettoyant très puissant que l’on peut trouver facilement en grande surface ou en ligne sur des sites e-commerce. Considéré comme un produit 100 % naturel et biodégradable, l’acide citrique permet, entre autres, de détartrer l’électroménager et de retirer le calcaire présent dans des accessoires.