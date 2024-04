Ce trou noir est le plus massif jamais identifié dans notre galaxie… et il est tout proche de la Terre

La découverte d'un nouveau trou noir, baptisé Gaia-BH3, passionne la communauté scientifique. Situé “tout proche” de la Terre, ce géant endormi pèse 33 fois la masse de notre Soleil. Ce qui fait de lui le trou noir le plus massif jamais détecté dans notre galaxie.

Les trous noirs continuent de captiver l'imagination populaire et scientifique par leur mystère et leur influence fondamentale sur la compréhension de notre univers. De la récente observation d'un de ces être formé peu après le Big Bang, qui pourrait expliquer de nombreux mystères de l'univers, à des étoiles qui semblent défier le vieillissement près de trous noirs supermassifs, ces phénomènes restent au cœur des recherches astronomiques.

Le trou noir Gaia-BH3, découvert par le télescope spatial européen Gaia, s'inscrit dans cette quête de connaissance. De par sa proximité avec la Terre – 2000 années lumières -, il offre une fenêtre unique sur la nature et l'évolution de ces êtres stellaires. Ce nouvel habitant de notre galaxie est remarquable non seulement par sa taille énorme, avec une masse équivalente à 33 fois celle du Soleil – ce qui en fait de lui le plus massif jamais identifié dans la voie lactée -, mais aussi par la manière dont il a été découvert.

La proximite avec la Terre de ce trou noir est une réelle opportunité pour les observateurs.

Habituellement, les trous noirs sont trouvés parce qu'ils attirent et avalent la matière autour d'eux, ce qui peut les faire briller intensément et révéler leur présence. Cependant, Gaia-BH3 a été découvert d'une façon différente. Au lieu de briller par la matière qu'il avale, celui-ci a été repéré à travers les mouvements particuliers de l'étoile à côté de lui. Cette méthode montre que même sans le voir directement ou les lumières de la matière qu'il consomme, nous pouvons toujours savoir qu'il est là grâce à l'impact gravitationnel qu'il a sur son environnement proche.

George Seabrook, de l'équipe Gaia à l'Université College de Londres, décrit cette découverte comme révéler la réalité cachée de notre galaxie, semblable au film Matrix, où l'on commence à percevoir un monde invisible. Cette découverte démontre combien Gaia-BH3 est crucial pour comprendre les nombreux trous noirs qui restent cachés dans notre galaxie sans matériel lumineux autour d'eux pour trahir leur présence.

