Ce soir, la première éclipse solaire de l’année aura lieu en Amérique du Nord. Qu’à cela ne tienne, il sera possible de la visionner en direct sur YouTube depuis chez vous. En effet, la NASA va bien entendu couvrir l’événement via un livestream. On vous résume ce qui nous attend.

Une éclipse solaire est toujours un événement à ne pas rater. Le spectacle est toujours impressionnant, mais l’est d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une éclipse totale, puisque d’autant plus rare. Si vous ne saviez pas quoi faire de votre soirée, nous avons donc trouvé pour vous : ce soir aura lieu la première éclipse solaire de 2024. Vous l’aurez deviné, il s’agira d’une éclipse totale.

Il y a toutefois un petit hic : celle-ci ne sera visible que depuis l’Amérique du Nord. Comme on vous ne conseille pas forcément de prendre un billet d’avion pour New York de toute urgence, on vous propose plutôt de suivre l’événement en direct depuis le confort de votre canapé. En effet, la NASA va couvrir l’éclipse au cours d’un livestream, diffusé sur YouTube.

QUAND ET COMMENT SUIVRE L’ÉCLIPSE SOLAIRE TOTALE DU 8 AVRIL 2024 ?

Quand a lieu la première éclipse solaire de 2024 ? : lundi 8 avril 2024, à partir de 17 h 42

: lundi 8 avril 2024, à partir de 17 h 42 À quelle heure le live va-t-il commencer : 19 h (heure française)

: 19 h (heure française) Comment suivre le live de SpaceX : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : plusieurs heures

Il est intéressant de noter que l’éclipse commencera avant le live de la NASA. Pas de panique néanmoins, nous parlons ici d’un phénomène astronomique relativement long, qui prendra plusieurs heures à se compléter. Vous ne manquerez donc pas le moment où la Lune recouvre totalement le Soleil. Retrouvez plus bas le déroulé heure par heure de l’éclipse de ce soir.

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE CET ÉCLIPSE SOLAIRE ?

Comme évoqué plus haut, l’éclipse solaire de ce soir débutera donc à 17 h 42 (heure française). Vous serez au travail ? Pas de problème, la chose deviendra véritablement intéressante quelques heures plus tard. Voici le déroulé de l’éclipse de ce soir :

17 h 42 : l’éclipse générale débute

l’éclipse générale débute 18 h 18 : l’éclipse totale débute

l’éclipse totale débute 20 h 17 : la Lune recouvre totalement le Soleil

la Lune recouvre totalement le Soleil 21 h 55 : l’éclipse totale se termine

l’éclipse totale se termine 22 h 52 : l’éclipse générale se termine

C’est donc à 20 h 17 que l’image que tout le monde retiendra se déroulera. À cette heure-ci, la Lune sera parfaitement alignée entre la Terre et le Soleil, recouvrant ainsi ce dernier. Pendant quelques minutes, l’Amérique du Nord sera ainsi plongée dans le noir sans qu’il ne fasse nuit. Le phénomène est incroyablement rare. À titre indicatif, la prochaine éclipse de ce type est prévue pour… 2044.

On vous conseille donc de ne pas la rater, même si vous ne pourrez probablement pas la voir de vos propres yeux. On pourra d’ailleurs argumenter que vous gagnerez à la fois en confort et en sécurité. En effet, rappelons qu’il faut impérativement protéger ses yeux avec des lunettes spéciales pour observer une éclipse en extérieur, sous peine de causer des dégâts irréversibles à sa vue. Sauf, bien entendu, si vous visionnez le tout depuis un écran.

La dernière éclipse solaire visible depuis la France a eu lieu le 14 octobre 2023, mais il s’agissait d’une éclipse partielle — c’est-à-dire que le Soleil n’était pas complètement caché par la Lune. La dernière éclipse totale a eu lieu le 4 décembre 2021, mais là encore, impossible de la voir depuis l’Hexagone. Seuls les quelques habitants de l’Antarctique ont pu en profiter en personne. Enfin, la prochaine éclipse, partielle de nouveau, se tiendra 2 octobre 2024. Bonne nouvelle : cette fois, vous pourrez la voir en personne.