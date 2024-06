Comment partager son compte Netflix sans payer, Oppo revient en France, c’est le récap’

Il existe un moyen légal de partager son compte Netflix sans payer le supplément demandé, Oppo fait un retour surprise en France, YouTube veut achever les bloqueurs de publicités, c'est le récap' !



Pendant qu'une marque d'écouteurs sans fil jette l'éponge, on apprend qu'en France, le gouvernement envisage d'interdire les smartphones aux moins de 11 ans. En attendant que ça arrive, jetez un œil aux actualités marquantes du 13 juin 2024.

YouTube veut en finir avec les bloqueurs de publicités

Cela fait maintenant quelques temps que YouTube a déclaré la guerre aux bloqueurs de publicités. La plateforme essaye par tous les moyens de perturber le fonctionnement des extensions de navigateurs ou des applications mobiles supprimant la diffusion des réclames dans les vidéos. Après plusieurs mesures infructueuses, le service tente maintenant d'injecter les pubs côté serveur, les rendant plus difficile à bloquer. Il pourrait aussi obliger les utilisateurs à se connecter pour regarder les contenus. On se doute que les développeurs des bloqueurs parviendront à contourner tout cela.

Plus de détails : YouTube n’en a pas fini avec les bloqueurs de publicités, voilà comment il veut les achever

Oppo revient en France avec deux smartphones

En 2023, le constructeur de smartphones Oppo quittait le marché français. Une décision prise à l'issue de multiples déboires judiciaires en Europe pour violation de brevets, ce qui a notamment abouti au retrait de tous les mobiles de la marque des boutiques en Allemagne. Arrive 2024 et le Mobile World Congress où Oppo annonce son intention de revenir sur le Vieux continent. C'est chose faite en France puisque la firme refait officiellement surface avec deux smartphones : le Reno 12 et le Reno 12 Pro.

Plus de détails : Coup de théatre, Oppo officialise son retour en France et l’arrivée des Reno 12

Voici comment partager son compte Netflix légalement sans payer de supplément

Vous n'êtes pas sans savoir que l'époque bénie lors de laquelle il suffisait de donner ses identifiants Netflix pour partager son compte est révolue. C'est toujours possible, à condition de payer un supplément par personne ajoutée. Pourtant, un internaute a trouvé le moyen de passer outre. Il vous faudra un investissement de départ d'une trentaine d'euros et un tutoriel détaillé. Pour les sous, on ne peut rien faire, mais pour le reste, suivez le guide !

Plus de détails : Netflix – partager son compte sans frais supplémentaires est toujours possible, et c’est 100% légal !