IFA 2021 : les organisateurs annulent le salon face au Covid-19

L'IFA 2021, le célèbre salon berlinois de l'électronique grand public, n'ouvrira finalement pas ses portes en septembre 2021. Face à la situation sanitaire incertaine et aux dangers que représentent les nouvelles variantes de la Covid-19, les organisateurs ont préféré annuler l'évènement.

À l'heure où la vaccination progresse dans de nombreux pays, les organisateurs des salons les plus prestigieux s'interrogent. Faut-il proposer un évènement ou non ? Si oui, se déroulera-t-il exclusivement en ligne ou pourrons-nous accueillir des visiteurs ? Google a par exemple opté pour le mode 100% digital pour sa conférence Google I/O, durant laquelle le constructeur a d'ailleurs révélé quelques informations sur Android 12.

Côté jeu vidéo, l'E3 2021 sera également 100% virtuel et toutes les conférences seront retransmises sur le net gratuitement. Quant à la MWC, le salon mondial de la téléphonie mobile a choisi l'option du report, en ouvrant finalement ses portes en juin 2021 au lieu de février. Reste que l'on ne sait pas encore si l'évènement sera ouvert au public ou non.

Trop d'incertitudes sanitaires pour maintenir l'IFA 2021

En revanche, les organisateurs de l'IFA, le célèbre salon berlinois dédié à l'électronique grand public, avaient annoncé un retour en force en septembre 2021. Finalement, il n'en sera rien. En effet, les organisateurs viennent d'annoncer l'annulation de l'IFA 2021. Les responsables du rassemblement berlinois justifient leur décision en raison de “l'émergence rapide de nouvelles variantes de la Covid-19″ dans le monde et les “incertitudes persistantes” quant aux campagnes de vaccination des différents pays.

“Il y a tout simplement trop d'incertitudes. Par conséquent, à l'heure actuelle, il est devenu presque impossible pour quiconque de planifier de manière responsable sa participation à un quelconque salon professionnel”, déplore Kai Hillebrandt, président du conseil de surveillance de GFU Consumer & Home Electronics dans un communiqué officiel.

En outre, les organisateurs précisent également dans leur communiqué que la zone d'exposition de Messe Berlin, où se tient l'IFA chaque année, est actuellement réquisitionnée et transformée en centre de vaccination et hôpital d'urgences. En d'autres termes, il est plus que probable que le lieu soit encore utilisé de la sorte en septembre 2021. Pour ces multiples raisons, les responsables ont préféré enterrer l'édition 2021 de l'IFA. Bien entendu, les organisateurs assurent que tous leurs efforts sont désormais tournés vers l'IFA 2022.

