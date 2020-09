MWC 2021 : le salon barcelonais est décalé au mois de juin 2021

Le MWC 2021, le célèbre salon barcelonais, sera décalé en juin 2021. Les organisateurs viennent d'officialiser la nouvelle. L'édition de Shanghai sera également repoussée en février 2021.

On s'y attendait et la nouvelle est désormais officielle. La GSA Association, qui représente près de 800 opérateurs et constructeurs de smartphones, vient de confirmer le report de l'édition barcelonaise du salon mondial de la téléphonie mobile. En raison de la pandémie mondiale de Covid-19, les organisateurs ont choisi d'ouvrir le MWC de Barcelone du 28 juin au 1er juillet 2021.

D'ordinaire, le salon ouvrait ses portes en février chaque année. En outre, le Mobile World Congress de Shanghai se tiendra quant à lui du 23 au 25 février 2021. “LA GSMA s'engage et s'investit pour que le MWC21 de Barcelone puisse aller de l'avant en toute sécurité et offrir l'expérience unique et incontournable qui en a fait la plus importante plateforme de rassemblement d'écosystèmes mobiles au monde”, écrit la GSMA sur son site officiel.

[ANNOUNCEMENT] #GSMA today announced a rescheduling of MWC Barcelona & MWC Shanghai 2021. Moving the Barcelona event to 28 June – 1 July 2021 allows the GSMA to contend with external circumstances related to COVID-19. Read the latest details – https://t.co/b9lG6sn67g #MWC21 pic.twitter.com/MHGzjTghFH — GSMA (@GSMA) September 23, 2020

Un report mûrement réfléchi

L'association assure qu'elle continue de travailler en étroite collaboration avec les différentes institutions de la capitale catalane, et que ce report fait suite à une longue période de planification et de consultation avec toutes les parties prenantes. “Nous avons tous été impressionnés par le soutien de tous nos partenaires et clients qui restent dévoués à la réussite du MWC21 à Barcelone. Le MWC est plus qu'un simple évènement. C'est une expérience qui rassemble l'ensemble du secteur et fournit une plateforme permettant de libérer la puissance de la connectivité afin que les personnes, l'industrie et la société puissent prospérer”, affirme John Hoffman, PDG de la GSMA.

Pour rappel, l'édition 2020 de la MWC de Barcelone avait été annulée en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. L'impact économique de cette annulation avait été décrit comme “colossale” . La décision du GSMA avait fait suite aux nombreux désistements de la part des constructeurs.

En effet, Sony avait choisi de ne pas venir au MWC 2020, tout comme LG, Nvidia ou ZTE. Face à l'incapacité d'assurer “la protection et le bien-être de ses clients, partenaires, médias et employés“, le constructeur nippon a préféré se tourner vers une conférence en ligne. Plusieurs entreprises ont suivi l'exemple du constructeur, comme Samsung qui avait décidé dans un premier temps de réduire sa présence au salon. Intel et Vivo ont préféré renoncer à leur venue au MWC en raison de l'épidémie.

Source : GSMA