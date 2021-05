PornHub utilise l’IA pour restaurer en 4K de vieux films porno

PornHub s'est appuié sur l'intelligence artificielle pour restaurer de vieux films érotiques en 4K. Le célèbre site de vidéos porno s'est en effet lancé dans la restauration des grands classiques du cinéma érotique, dont certains datent de 1896.

PornHub vient de révéler les résultats obtenus par le projet Remastered. Dans le cadre de ce projet de longue haleine, le géant du porno a entrainé une intelligence artificielle à remasteriser d'anciens films érotiques en 4K. Avec une “intervention humaine limitée”, l'IA de PornHub est capable de coloriser des séquences datant de plusieurs décennies, d'améliorer la bande sonore et de proposer du 60 images par seconde.

Sans surprise, les ingénieurs derrière l'IA s'appuient sur le machine learning. Il s'agit d'une technologie permettant aux algorithmes d'apprendre sans devoir être programmé au préalable. L'IA évolue ainsi au fil de ses expériences sans la moindre action de la part d'un programmeur.

PornHub a donné un cours d'éducation sexuelle à une intelligence artificielle

Pour permettre à l'IA d'évoluer sans intervention humaine, PornHub l'a abreuvé de 100 000 images et vidéos pour adultes. Grâce à cette importante quantité de données, le logiciel est capable de coloriser avec réalisme et précision “les nuances subtiles de mamelons, de pénis et du buisson du début du siècle”. Le géant du porno se vante d'avoir “donné à son IA une vértiable éducation sexuelle”.

PornHub proposera désormais une courte bibliothèque de vieux films érotiques remasterisés en 4K. Parmi les métrages disponibles sur la plateforme, on trouve tout d'abord un des premiers métrages érotiques de l'histoire : The Kiss. En 1896, le film, réalisé par Thomas Edison, montrait le premier baiser enregistré sur pellicule. “Cette scène a été dénoncée comme choquante et obscène pour les téléspectateurs” explique PornHub, soulignant qu'il était illégal de s'embrasser en public aux Etats-Unis à l'époque.

Les 20 métrages proposés par PornHub vont de 1896 à 1940. Il s'agit à chaque fois de courtes séquences, évidemment plutôt prudes au vu des standards actuels. On y trouve aussi un court métrage de 1897 du célèbre réalisateur Georges Méliès, l'homme considéré comme l'inventeur du cinéma de fiction.