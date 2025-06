Idéal pour les sportifs, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Active est à bas prix

Un bracelet connecté de la marque Xiaomi fait l'objet d'une belle offre promotionnelle chez Amazon ! En ce moment, le Xiaomi Smart Band 9 Active bénéficie d'une jolie réduction de presque 40 % de la part du célèbre site e-commerce.

Si vous êtes à la recherche d'un bracelet connecté pas cher, alors le bon plan Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. Actuellement, le Xiaomi Smart Band 9 Active proposé dans un coloris noir ou blanc est à 18,49 euros au lieu de 29,99 euros. La remise exacte de 38 % est effectuée automatiquement, il n'y a donc aucun coupon de réduction à appliquer.

Sorti en France à la fin du mois de novembre 2024, le modèle Active du Xiaomi Smart Band 9 dispose d'un écran LCD tactile de 1,47 pouce avec une définition de 172 x 320 pixels, un taux de rafraichissement à 60 Hz et une luminosité de 450 nits. Conçu pour les amateurs de sport, le bracelet connecté est utilisable pendant une durée maximale de 18 jours grâce à sa batterie de 300 mAh et dispose pas moins de 50 modes sportifs, dont 10 modes Pro.

Résistant à l'eau jusqu'à 50 mètres via la certification 5ATM, le bracelet Xiaomi Smart Band 9 Active peut être utilisé dans le cadre d'une activité aquatique. Concernant ses fonctionnalités, l'objet connecté inclut le suivi continu de la fréquence cardiaque, le contrôle de la SpO2, la mesure du stress et le suivi du sommeil. Pour terminer, la connectivité avec la technologie sans fil Bluetooth 5.3 assure une synchronisation fluide avec les applications Xiaomi Wear (Mi Fitness), Strava et Apple Health pour une expérience connectée complète.