Le bracelet connecté Band de Xiaomi est réputé pour son excellent rapport qualité-prix. Avec le Smart Band 9, le constructeur propose une édition aux composants revisités pour des performances accrues, avec un prix en baisse. Voyons si ce Band tient ses promesses.

Dévoilée en août 2024, la nouvelle version du Smart Band de Xiaomi débarque enfin en France. Si à première vue, rien ne semble avoir changé hormis quelques nouvelles couleurs bienvenues, le constructeur promet de substantielles améliorations. Surveillance de la qualité du sommeil, tracking d’activités, suivi du stress… le nouveau Smart Band 9 affiche comme ses prédécesseurs une bonne polyvalence, même si elle n’égale en rien celle des montres intelligentes.

La bonne nouvelle pour le consommateur, c’est qu’après avoir connu des hausses de prix régulières, le bracelet connecté de Xiaomi profite d’une tendance inversée depuis deux ans. Avec son Smart Band 9 commercialisé à un prix plus bas que jamais, le constructeur compte bien faire fi de toute concurrence et maintenir son petit tracker d’activités comme le meilleur rapport qualité du prix du moment.

Le Xiaomi Smart Band 9 est-il le bracelet connecté incontournable de la rentrée et les améliorations annoncées par le constructeur améliorent-elles les usages pour l’utilisateur ? Nous avons testé cette nouveauté pendant plusieurs jours pour répondre à toutes ces questions.

Prix et disponibilité

Le Smart Band 9 de Xiaomi est d’ores et déjà disponible sur le site officiel du constructeur, sur Amazon et chez les revendeurs spécialisés habituels comme Darty.

Décliné cette année en quatre coloris – noir, gris, bleu pastel et rose poudré -, le bracelet connecté voit son prix revu à la baisse de 10 euros. Ainsi, le Xiaomi Smart Band 9 est vendu au prix de 39,99 euros.

Au niveau du contenu de la boîte, rien ne change : le tracker se compose d’un module intelligent et d’un bracelet déclipsable en TPU et donc interchangeable. Il est livré avec un câble de recharge à brancher sur un adaptateur (non fourni) en USB-A.

Comme sur la version précédente, des bracelets sont vendus sur le site de Xiaomi, ainsi qu’un clip de course pour attacher le module à sa chaussure et un pendentif pour le porter autour du cou.

Comptez une dizaine d’euros pour le clip, une quinzaine d’euros pour le pendentif et des tarifs de 10 à 20 euros pour des bracelets de rechange en tissu, métal ou cuir. L’occasion de « personnaliser » l’apparence de son Band.

Fiche technique

Xiaomi Smart Band 9 Dimensions 46,53 x 21,63 x 10,95 mm Poids 16 g (27,4 g bracelet inclus) Écran 1,62 pouce AMOLED, 60 Hz, 1200 nits Définition 192 x 490 pixels Résolution 326 pixels par pouce Connectivité Bluetooth 5.4 Capteurs Cardiofréquencemètre avec SpO2, accéléromètre, gyroscope, boussole, capteur de luminosité Étanchéité 5 ATM Batterie 233 mAh Autonomie 21 jours annoncés Chargement Câble USB avec chargeur magnétique intégré, 60 minutes Compatibilité À partir d’Android 8 ou iOS 12 Matériaux cadre métallique, écran en verre, bracelet en TPU

Le smart Band 9 fonctionne toujours avec l’application Mi Fitness de Xiaomi, compatible avec les smartphones Android et l’iPhone

Un design qui ne se renouvelle pas

Cette nouvelle version du tracker de Xiaomi n’apporte pas de renouvellement notable en termes de design. Le Smart Band 9 conserve l’écran Amoled de bonne taille de son prédécesseur (1,62 pouce), un ovale tout en longueur qui le distingue immédiatement d’un Smart Band 8 Pro, à l’écran de forme plus carrée, inspirée de l’Apple Watch SE. La texture brillante du boîtier cède la place à un revêtement en alliage d’aluminium à l’aspect sablé, plus sophistiqué.

Visuellement, on reste tout de même très proche du Band 8. Le module est à peine plus épais, cela aurait pu être bien pire du fait de la batterie de plus haute capacité. Ce n’est pas un modèle qu’on peut qualifier de vraiment élégant, même si Xiaomi fait des efforts notables pour peaufiner sa copie un peu plus chaque année.

On sent toutefois que le constructeur arrive avec ce form factor au bout de ce qu’il est possible de faire. L’arrivée de modèles colorés en France est un petit souffle d’air frais. Nous aurions souhaité évaluer une de ces versions, plutôt que le traditionnel modèle noir. On apprécie également l’effort de Xiaomi qui perdure pour changer facilement de bracelet, avec tout un lot de nouveautés proposées sur son site pour customiser son Band.

Agrémenté d’un bracelet plus classique en cuir ou plus original, ce Band 9 prend une tout autre allure. Il faudra cependant payer pour cela, avec des bracelets qui coûtent la moitié du prix du Band (au moins, ceux du band 8 sont compatibles avec le Band 9). De base, il faut se contenter du bracelet en TPU, toujours aussi peu pratique à fermer et sans véritable charme, mais au moins est-il d’un port confortable.

Côté ergonomie, on reste sur un appareil dépourvu de tout bouton et donc exclusivement pilotable au travers de l’écran tactile. Ce n’est pas un problème en soi, sauf si on éteint malencontreusement son Band 9. Il faut alors le brancher sur le secteur via le câble avec embout magnétique fourni pour le ranimer.

Xiaomi ne fait pas mention d’un verre anti-rayures de type Gorilla Glass, ce qui n’est guère étonnant à ce niveau de prix, mais il semble relativement résistant. L’appareil est, en revanche, étanche, ce qui est appréciable.

Un écran plus lumineux, à peine moins étroit

L’écran du Smart Band 9 perd 1,5 mm en hauteur et gagne 1 mm en largeur. Pour autant, consulter un SMS sur cet affichage tout en longueur revient souvent à lire un voire deux mots maximum par ligne, ce qui n’est pas l’idéal.

Mais au moins ce bracelet permet-il de prendre connaissance de l’intégralité d’un message de ce type (WhatsApp inclus), avec des émojis qui s’affichent correctement. Hormis les caractères forcément plus petits que sur une grosse montre, la lisibilité est impeccable, le Band offrant une résolution de 326 points par pouce, ce qui reste proche de ce qu’offrent les montres haut de gamme.

La technologie Amoled apporte beaucoup à l’attrait du Band avec ses noirs profonds et ses couleurs vives, indispensables à un usage en plein air. Cela ne suffit pas toujours pour peu qu’il fasse grand soleil. La principale amélioration que Xiaomi apporte à son bracelet fétiche est indiscutablement une luminosité maximale doublée, puisqu’elle passe de 600 nits sur le Band 8 à 1200 nits.

En termes d’écran, rien de bien nouveau par ailleurs, Xiaomi capitalise sur ses acquis. On retrouve donc un grand nombre de paramètres permettant de régler l’affichage selon ses moindres désirs : luminosité automatique, Synchronisation du mode NPD (ne pas déranger) avec le smartphone, contrôle au geste et, bien sûr, “Toujours afficher” (Always on).

Ce dernier mode est pratique pour pouvoir utiliser le bracelet comme une montre classique qui donne toujours l’heure. Mais attention, cet affichage permanent n’est vraiment lisible que dans une pièce un sombre et il consomme énormément de batterie. L’activer peut réduire l’autonomie de moitié, ce qui n’est pas anodin, même si – on le verra plus tard, le Band 9 ne manque pas d’endurance.

Logiciel, application… Rien ne bouge ou presque

Le Band 9 fonctionne désormais avec HyperOS, ce qui était déjà le cas du Band 8, sans que cela ait une grande incidence sur le fonctionnement de la montre qui conserve à peu près la même interface depuis quelques années. Grosso modo, d’un glissement de doigt vers le bas, on accède aux notifications et vers le haut on ouvre le menu de toutes les applications embarquées. D’un glissement vers la droite, les paramètres rapides s’affichent et vers la gauche apparaissent les Widgets.

Le fonctionnement relativement intuitif est parfois un peu gêné par l’incapacité pour le Band d’afficher intégralement un intitulé trop long. Il faut alors attendre que le texte défile intégralement. On s’habitue toutefois assez vite.

Le seul bémol vient de l’impossibilité de télécharger de nouvelles applications sur un quelconque magasin. La personnalisation est limitée aux nombreux cadrans disponibles et aux Widgets. Il s’agit ici d’un OS propriétaire, aux fonctions limitées sur ce type d’appareil. Il ne sera notamment pas possible de répondre à ses messages ni même de prendre un appel. Vous serez en revanche averti de l’appel et pourrez le décliner.

L’application Mi Fitness à installer sur le smartphone pour le synchroniser avec son Band n’a pas non plus énormément évolué, puisque l’on retrouve les 4 parties habituelles : Santé (pour son suivi au quotidien), Entraînement (pour lancer le suivi des 4 sports principaux depuis le téléphone), Appareil (pour quelques réglages importants sur le Band) et Profil (pour les données personnelles). Cette appli est en revanche compatible Android et iOS, ce qui permet d’utiliser le Band sur un grand nombre d’appareils, sans fonctions « réservées » aux seuls téléphones Xiaomi.

Quelques nouveautés font ici et là leur apparition comme le mode capsule ou collier (qui n’était pas proposé en France sur le Smart Band 7), ce qui permet d’utiliser son Band un peu différemment. Grâce à quelques accessoires vendus en option, on peut soit l’attacher à sa chaussure, soit le suspendre autour de son cou. Il faut juste penser à préciser son choix dans les paramètres.

Un suivi du bien-être et du sport amélioré

Si les fonctions de communication sont assez pauvres sur les Band, comme on l’a vu plus haut, les fonctions de suivi de la santé, du sommeil ou des activités sportives sont mieux loties. Xiaomi permet de suivre près de 150 modes sportifs. Certains sont presque dispensables comme les jeux de société, même s’ils font battre le cœur un peu plus vite, d’autres livrent assez peu de données informatives, mais les principaux, tel le running, sont assez développés.

On accède en fin de séance et même pendant la séance, directement depuis le Band, à un large éventail de détails : fréquence cardiaque, nombre de pas, distance parcourue (fondée sur le GPS du smartphone en l’absence de GPS intégré) jusqu’à des données comme le temps de récupération ou le score de vitalité.

Étant donné le tarif mini du Band 9, n’attendez pas d’ECG, d’analyse corporelle que sur les Samsung Galaxy Watch ou de encore de relevé de température. Le tracker de Xiaomi mise essentiellement sur un cardiofréquencemètre avec SpO2 (le taux d’oxygène dans le sang) pour développer ses analyses que ce soit au niveau du sport, de la santé, du stress ou du sommeil. Et cela tombe bien, car ce capteur a été amélioré pour des résultats plus fiables.

Dans les réglages, il vous faudra activer, sous la partie Appareil, certains modes qui ne le sont pas par défaut. Nous parlons, par exemple, du contrôle continu de la fréquence cardiaque ou, pour le sommeil, de la surveillance avancée pour obtenir des données de sommeil paradoxal. Ces fonctions consomment certes de l’énergie, mais semblent assez indispensables dans le cadre d’une remise en forme avec un suivi complet des constantes.

Pour revenir au module utilisation sous forme de capsule au pied par exemple, l’idée est sympathique notamment pour quelqu’un qui ne veut pas de montre au poignet ou qui en a une classique dont il ne veut pas se séparer. Néanmoins, ce type d’utilisation se passe forcément de la mesure de la fréquence cardiaque. Les résultats seront donc moins précis, moins détaillés et les recommandations forcément moins pertinentes. Vous obtiendrez en contrepartie d’autres données concernant votre type de foulée et sa force.

Une autonomie vraiment confortable

Ultime amélioration du Smart band 9, la capacité de sa batterie qui passe de 190 à 233 mAh. Cette augmentation substantielle permet à Xiaomi d’annoncer une autonomie jusqu’à 21 jours. En pratique, cette promesse exclut l’activation des modes évoqués précédemment et essentiels selon nous à des données vraiment complètes. Elle exclut aussi le très gourmand mode « toujours afficher », pas forcément aussi important.

Sans cet Always On, mais en activant tout le reste, nous avons pu utiliser une bonne dizaine de jours le Band 9 et ce, avec le suivi de 8 activités sportives dont 2 en extérieur (avec le GPS du smartphone). C’est extrêmement confortable et cela permet de partir une semaine en vacances sans se soucier de la recharge. À l’aide du câble fourni, il nous a fallu 42 minutes pour passer de 18 % à 100 %. Comptez environ 1 heure pour un plein complet, ce qui est tout à fait honorable.

