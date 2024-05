Ce clip vidéo réalisé par l’IA Sora est impressionnant, si l’on ne s’attarde pas sur certains détails

Le dernier clip musical réalisé avec Sora, pour l'artiste Washed Out, démontre les avancées de l'IA dans la production artistique. Son directeur, Paul Trillo, a utilisé cette technologie pour concrétiser une idée qu'il avait en tête depuis près d'une décennie.

Sora, l'outil de création vidéo basé sur l'intelligence artificielle développé par OpenAI, commence doucement à révolutionner la production audiovisuelle. Dévoilé en début d'année par la société à l'origine de ChatGPT, cette IA est conçue pour transformer du texte en séquences vidéo.

Ce puissant outil a récemment été utilisé pour créer un clip musical de 4 minutes pour l'artiste de synth-pop, Washed Out. Cette vidéo démontre son potentiel dans le domaine créatif. Même si Sora est capable d'accélérer le processus de production, il est important de noter que générer une minute de vidéo nécessite environ une heure de travail de l'IA. Le résultat est souvent impressionnant, mais il révèle aussi l'ampleur du travail requis pour atteindre de telles réalisations.

Le réalisateur Paul Trillo, connu pour ses vidéos pour The Shins, explique que l'usage de Sora a permis de donner vie à un concept envisagé il y a dix ans, mais jamais réalisé jusqu'à maintenant. Le clip présente un voyage à travers des scènes de lycée dans un style visuel propre à lui-même. Trillo explique que l'intégration de cette IA a rendu la création de cet effet complexe beaucoup plus accessible et rapide par rapport à ses projets antérieurs qui nécessitent des animations 3D complexes.

Ce clip vidéo réalisé avec l’aide de l’IA Sora peut mettre mal à l'aise

Mais bien que Sora ait facilité la production, le clip révèle aussi certaines de ses limites. Les transitions entre les scènes montrent parfois un manque de cohérence, et des personnages qui se transforment de manière inattendue. Ces imperfections peuvent provoquer une sensation de malaise chez l'observateur.

Ce phénomène psychologique apparaît souvent lorsque l'IA tente de reproduire la réalité avec une précision extrême. Cet effet est particulièrement perceptible lorsque les personnages ou les environnements semblent presque réels mais comportent des anomalies subtiles qui les rendent étrangement inquiétants.

Malgré ces imperfections, la technique utilisée dans ce clip se montre efficace. Elle consiste à survoler rapidement les scènes pour masquer ces défauts. Toutefois, cette méthode pourrait devenir monotone si elle est trop répétée dans d'autres projets. Elle prouve cependant que les effets spéciaux peuvent être accessibles même pour les projets à petit budget.

En attendant, même si ce n'était pas l'objectif premier, l'utilisation de Sora dans ce clip lui sert également de coup marketing efficace. L'attrait des nouveautés liées à l'IA attire l'attention du public et divise souvent les opinions.