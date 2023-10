L’IA accentuerait la solitude des hommes, mettant toute une génération en danger

Une professeure tire la sonnette d'alarme sur la montée en puissance des petites amies virtuelle générées par l'intelligence artificielle. Une tendance qui serait néfaste pour la solitude déjà marquée de nombreux hommes.

Tout est parti d'une question en apparence anodine. Liberty Vittert, professeure de pratique de la science des données à la Olin Business School aux États-Unis, demande toujours en début d'année quelles applications de type réseau social ses étudiants utilisent. Ça lui permet de rester en phase avec ce qui est populaire chez les jeunes, dit-elle. L'un de ses élèves lui répond qu'il a une petite amie générée par l'IA. L'enseignante se rend alors compte que le phénomène est assez répandu, et qu'il pourrait être dangereux.

La montée en puissance des applications comme Replika, qui permet de créer des partenaires numériques, s'explique en grande partie par la crise sanitaire de la Covid-19. En mai dernier, l'influenceuse Carryn Marjorie dévoile son clone IA, censé devenir votre amie, mais ça dérape très vite. Ce qui frappe cependant, c'est la liste d'attente de 15 000 personnes pour y accéder. Le problème de cette tendance, c'est que le système permet d'obtenir une petite amie parfaite, ne poussant pas à faire une vraie rencontre.

Avoir une petite amie générée par l'IA ne ferait que renforcer sa solitude

“Vous pouvez vous connecter avec une fille super sexy qui vous écoute et vous apprécie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7”, explique Liberty Vittert. “Par définition, l'IA apprend de vos réactions et peut vous fournir exactement ce que vous voulez entendre ou voir, à tous les coups”, poursuit-elle. Forcément, ça ne donne pas envie de “s'embêter” avec une vraie personne, ses problèmes et ses défauts.

La professeure estime que “ces petites amies IA favorisent cette épidémie silencieuse de solitude observée chez les jeunes hommes”. En 2022, une étude menée aux États-Unis montrait que 63 % des hommes étaient célibataires, contre 34 % des femmes. En se réfugiant dans une relation virtuelle, ces hommes ne font qu'accentuer la solitude qui les touche. C'est oublier que l'intelligence artificielle peut être utiliser pour décrocher des vrais rendez-vous sur des sites de rencontres par exemple.

Source : Business Insider