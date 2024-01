Google veut révolutionner la recherche sur smartphone grâce à l’IA

Google vient tout juste de présenter une série de fonctionnalités inédites basées sur l'IA à venir sur Android. Grâce à ces nouveautés, la firme de Mountain View entend révolutionner la recherche sur Android. On fait le point ensemble.

Samsung n'était pas le seul à occuper la scène médiatique de ce mercredi 17 janvier 2024. En effet, si le constructeur a dévoilé de son côté les nouveaux Galaxy S24, Google a fait également quelques annonces remarquées.

Via plusieurs articles de blog, la firme de Mountain View a présenté une série de nouveautés autour de son moteur de recherche et de l'IA générative. Avec ces fonctionnalités inédites, le géant du web ambitionne de révolutionner la recherche sur Android.

Google simplifie la recherche à l'extrême avec cette fonctionnalité

Commençons tout d'abord par la fonctionnalité “Entourer pour chercher”. Comme l'explique Google, il s'agit d'une toute nouvelle façon de rechercher des informations sur votre téléphone Android sans avoir à changer d'application. Le principe est enfantin : avec Entourer pour chercher, vous pouvez sélectionner n'importe quel élément qui vous intéresse d'un simple geste (en l'entourant, en le surlignant ou encore en griffonnant dessus) afin d'obtenir plus d'informations.

Prenons un exemple, en traînant sur Instagram, vous tombez sur la vidéo d'une créatrice de contenus qui présente une nouvelle collection de vêtements. Vous aimeriez avoir plus d'informations sur ces jolies bottes, mais malheureusement, les marques ne sont pas taguées dans la vidéo. En effectuant un appui long sur le bouton d'accueil ou la barre de navigation de votre smartphone Android, vous activez “Entourer pour chercher”. Ne reste plus qu'à encadrer les fameuses bottes pour effectuer une recherche et trouver des infos à leur sujet (marque, sites marchands où les trouver, etc.).

“Il n'est pas toujours facile de formuler une demande qui nous vient à l'esprit. Par ailleurs, en naviguant sur Internet, des questions peuvent survenir à tout moment. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, l'utilisateur pourra poser la question dans le contexte, sans avoir à quitter l'appli ou la page sur laquelle il se trouve”, explique Lou Wang, directeur senior de l'équipe produit de Google.

D'après Google, la fonction “Entourer pour chercher” sera lancée dès le 31 janvier 2024 sur une poignée de smartphones pour commencer comme les Pixel 8 et 8 Pro, mais aussi les derniers Galaxy S24. Nous avons d'ailleurs évoqué la chose dans notre tour d'horizon des meilleures fonctionnalités basées sur l'IA disponibles sur les derniers appareils de Samsung.

En outre, Google a annoncé du nouveau concernant la recherche multiple ou le MultiSearch, cette fonctionnalité qui permet d'effectuer des recherches depuis du texte et des images dans Lens. Si vous tombez par exemple sur un vieux jeu vidéo dans un magasin d'occasion, vous pourrez par exemple le prendre en photo avant d'ajouter la question : “quelle est l'histoire de ce jeu ?” ou bien “quelle est la date de sortie de ce jeu ?”. Le moteur de recherche vous apportera alors une réponse complète composée d'images et de textes issus du web. Déjà disponible aux Etats-Unis, cette fonctionnalité arrivera plus tard en France et en Europe, notamment en raison des contraintes imposées par le RGPD.

Des fonctionnalités exclusives aux Galaxy S24

On poursuit ce tour d'horizon avec des fonctionnalités inédites basées sur l'IA et réservées cette fois-ci aux Galaxy S24. Sur les derniers smartphones de la firme sud-coréenne, les utilisateurs vont pouvoir profiter de certaines fonctionnalités de Google Messages jusqu'alors uniquement accessibles dans la version bêta de l'appli de messagerie :

Rédaction magique : utilisez l'IA pour rédiger des messages avec différents tons et styles (enthousiaste, formel, lyrique, etc.)

: utilisez l'IA pour rédiger des messages avec différents tons et styles (enthousiaste, formel, lyrique, etc.) Photomoji : pour créer des nouveaux émojis à partir de vos propres photos grâce à l'IA générative

: pour créer des nouveaux émojis à partir de vos propres photos grâce à l'IA générative Voice Moods : pour ajouter des humeurs et de la personnalisation à vos messages vocaux

Enfin, Google a confirmé l'arrivée de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA dans Android Auto, comme le résumé automatique des longs messages ou conversations de groupes, ou encore la suggestion de réponses et actions pertinentes.