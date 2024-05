ChatGPT : OpenAI lancerait son moteur de recherche boosté à l’IA le 9 mai, tremble Google !

Ça commence sérieusement à se concrétiser pour le moteur de recherche estampillé ChatGPT. Des internautes ont en effet repéré une URL qui laisse fortement penser que le nom de domaine est déjà réservé par OpenAI. Pendant ce temps, un utilisateur de X, visiblement bien informé, affirme que le lancement aura lieu le 9 mai prochain.

En seulement quelques années, OpenAI s’est frayé une place de choix parmi les grands noms de la tech, largement aidé par le succès de ChatGPT. Si bien qu’aujourd’hui, l’entreprise ne cache plus sa volonté de se frotter aux géants. Pendant que ses liens avec Microsoft se font de plus en plus ténus, la voilà qui s’attaque frontalement à Google. Pour l’heure néanmoins, rien d’officiel. Mais le doute est de moins en moins permis.

Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque le média The Information rapportait qu’OpenAI travaille sur son propre moteur de recherche. Selon les sources du média, ce dernier serait en partie basé sur Bing, la solution de Microsoft, tout en apportant la puissance de l’IA GPT. Mais depuis, aucune nouvelle. Jusqu’à ce que quelques internautes aillent fouiller un peu et trouvent quelque chose de très étonnant.

Le moteur de recherche ChatGPT pourrait arriver la semaine prochaine

Sur Reddit, un utilisateur a en effet indiqué que le nom de domaine search.chatgpt.com a récemment été créé et certifié. Malheureusement, la page n’indique rien lorsque l’on tente de s’y rendre. Enfin presque. Celle-ci contient un énigmatique « Not found » (« non trouvé »). Cela n’a rien d’anodin, car si le nom de domaine n’existait pas, le navigateur web afficherait plutôt une classique erreur 404.

Pour couronner le tout, Pete Huang, un ancien consultant de chez McKinsey qui anime aujourd’hui un podcast orienté tech, a affirmé sur son compte X (Twitter) que le nom de domaine deviendra actif le 9 mai prochain. Toutefois, celui-ci ne cite pas ses sources. Mieux vaut donc prendre l’information avec des pincettes. Reste que les indices commencent à s’empiler et, si près de la date de lancement théorique, cela n’est peut-être pas un hasard.