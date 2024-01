ChatGPT va bientôt générer des vidéos et ce n’est pas sans danger

Le patron d'OpenAI, Sam Altman, dévoile à Bill Gates quelles seront les nouveautés apportées par GPT-5. Parmi elles, la possibilité de demander à ChatGPT la génération d'une vidéo. Une fonctionnalité aux dérives faciles à imaginer.



On a beau penser ce que l'on veut de ChatGPT, le chatbot douée d'intelligence artificielle, impossible de nier à quel point il a progressé depuis sa première version, pourtant sortie en novembre 2022 seulement. Après l'arrivée de GPT-4, la maison-mère OpenAI révèle GPT-4 Turbo, une mise à jour majeure qui permet de mieux personnaliser l'IA. Mais Sam Altman, son créateur, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Sans parler du fameux projet Q* apparemment dangereux pour l'avenir de l'humanité, il faut s'attendre à l'arrivée de GPT-5.

Le patron d'OpenAI a justement participé au podcast Unconfuse Me de Bill Gates. Pendant l'émission, il a pu confier quelles seraient les principales avancées apportées par la prochaine version du modèle GPT. L'une d'elles risque de faire couler beaucoup d'encre. Sam Altman explique : “La multimodalité sera très importante. Discours entrant, discours sortant. Des images. La vidéo finalement. Clairement, les gens veulent cela. Nous avons lancé [la possibilité de créer] l'image et l'audio, et il y a eu une réception beaucoup plus forte que celle à laquelle nous nous attendions”.

ChatGPT-5 sera capable de créer des vidéos très facilement

C'est donc bien la génération de vidéos directement sur ChatGPT qui verra le jour bientôt. Aucune précision n'a été donnée, mais on imagine que le système ne sera pas différent de la création d'images. Vous écrivez une requête expliquant le contenu et le sujet de la vidéo et attendait que l'IA fasse son travail. Si l'ajout de cette possibilité est au fond inévitable, elle pose de sérieuses questions. Avec un outil aussi accessible à disposition, la publication de deepfakes pourraient bien devenir endémique.

Il sera en théorie très facile de créer une vidéo mettant en scène une personnalité, ou même un inconnu dont on récupère les photos sur les réseaux sociaux où il dit et fait à peu près n'importe quoi. C'est déjà le cas actuellement. Des escrocs s'en servent pour faire croire qu'Elon Musk offre des bitcoins, ou que Taylor Swift fait gagner des ustensiles de cuisine. Le but est ici de vous soutirer de l'argent, mais l'atteinte à la réputation et la crédibilité d'une personne est une autre conséquence. Il y a fort à parier que les institutions devront s'emparer du sujet, surtout en Europe où une loi de régulation de l'IA a été votée.