Cette IA présente le JT et vous ne verrez pas la différence avec un journaliste

Un journal télévisé d'une vingtaine de minutes présenté par une intelligence artificielle ? La vidéo est déjà en ligne et le résultat est globalement impressionnant de réalisme.

Depuis l'essor de l'intelligence artificielle, vous êtes habitué à ce qu'elle génère des images, des vidéos, voire malheureusement qu'elle remplace des employés humains. Mais même si de nombreuses professions sont en théorie menacées par l'IA, il reste un point où elle a encore du travail à faire : incarner physiquement un être humain sans que le résultat tombe dans la vallée de l'étrange (ou Uncanny Valley). Cette théorie du roboticien japonais Masahiro Mori disant que plus un robot est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent dérangeantes voire monstrueuses.

L'entreprise américaine Channel1 a fait de ce point son premier combat, et pour cause. Elle a développé ni plus ni moins que le premier journal télévisé présenté par une intelligence artificielle. “La première phase […] consistait à traverser la vallée de l'étrange et à livrer quelque chose de crédible à regarder”, précise Adam Mosam, l'un des deux fondateurs. Dans une démonstration vidéo d'une vingtaine de minutes, plusieurs présentateurs entièrement créés et gérés par l'IA dévoilent le fonctionnement du JT avant de montrer un exemple.

Un JT entièrement présenté et géré par l'IA, cette démonstration est impressionnante

Les actualités “s'appuient sur des sources fiables et sur la vérification des faits et utilise l'IA pour vous fournir des informations comme vous le souhaitez”, explique l'un des avatars. Channel1 se base en effet sur des agences de presse reconnues et sur une équipe humaine chargée de vérifier et reformuler au besoin l'information.

À terme, Channel1 aimerait que son IA soit capable de générer elle-même des nouvelles à partir de documents officiels comme ceux mis à disposition par les gouvernements ou les cours de justice. L'intelligence artificielle peut aussi “créer des images d'événements où les caméras n'ont pas pu capturer l'action”, en l'indiquant à l'écran pour éviter toute confusion.

Lire aussi – IA : ce site d’actualités Tech remplace tous ses rédacteurs par une intelligence artificielle

Est-ce que le résultat est crédible ? Pendant la démonstration, on peut voir que parfois, les mouvements des mains ne correspondant pas vraiment au discours prononcé. La synchronisation labiale a aussi quelques ratés, mais cela reste rare. Notez que le présentateur est capable de parler n'importe quelle langue. La présentatrice principale, en illustration de cet article, nous a paru très convaincante au final. Channel1 prévoit de lancer son JT d'un nouveau genre au printemps 2024. Il s'agira dans un premier temps d'un flux permanent sur un site Web, à la manière des chaînes d'infos continues, et financé par la publicité.

See the highest quality AI footage in the world. 🤯 – Our generated anchors deliver stories that are informative, heartfelt and entertaining. Watch the showcase episode of our upcoming news network now. pic.twitter.com/61TaG6Kix3 — Channel 1 (@channel1_ai) December 12, 2023

Source : The Register