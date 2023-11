L’IA va bouleverser le monde du travail, même si vous êtes psychologue ou curé, d’après cette étude

Une étude publiée hier nous indique plus clairement quels sont les métiers directement impactés par la première vague de la révolution IA.

L’intelligence artificielle va bouleverser la société, tout le monde semble d’accord sur ce point. Pourtant, à part OpenAI qui clame que l'IA n'épargnera que 34 emplois bien précis, personne n’est encore arrivé à dire si les LLM vont vraiment nous remplacer ou au contraire, vont décupler notre productivité. Une étude commanditée par le gouvernement britannique dresse un état des lieux des emplois les plus « touchés » par l’Intelligence Artificielle. Le terme est bien choisi, tant il est difficile à l’heure actuelle d'affirmer que l’exposition d’un métier ou d’un secteur d’activité est une bonne ou mauvaise chose.

Les chercheurs ont recoupé les données provenant de plusieurs institutions et ministères et du FMI pour projeter les métiers et les secteurs d’activité les plus exposés à l’IA, afin de préparer l’école et les formations de demain qui permettront d’exploiter le plein potentiel de cette technologie révolutionnaire. Les conclusions des analystes rejoignent peu ou prou celles qu’avait annoncées OpenAI au lancement de ChatGPT.

L’IA pourrait même remplacer les membres de l’Église et les psychologues

Ainsi, dans les métiers les plus exposés aux applications à base d’IA, on retrouve sans surprise ceux qui impliquent beaucoup de travail de bureau, dans les domaines de la finance et des assurances, du droit et de la gestion d’entreprise tout d’abord. Ces métiers utilisent d’ores et déjà des applications basées sur l’IA pour augmenter leur productivité. Les enseignants ne sont pas non plus à l'abri, tant les chatbots se révèlent déjà de bons tuteurs.

D’autres métiers, exposés aux grands modèles de langage, sont plus en péril. Les employés de centre d’appels, les notaires, et les psychologues, par exemple. Ces gens-là courent un véritable risque de perdre leur emploi au profit de machines plus rapides, précises et efficaces. Comme le prouve cette vidéo d’une messe pendant laquelle c’est une IA qui officie plutôt qu'un prêtre, montre que même les membres du clergé sont susceptibles d’être remplacés par des robots. Restons tout de même optimistes, car les auteurs de l’étude l’admettent, ces estimations reposent sur des hypothèses incertaines. Elles doivent donc être interprétés avec prudence.