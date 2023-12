Regardez cette IA battre un record sur un labyrinthe à bille, les humains sont à la traîne

Entraînée autant de temps que des humains, une intelligence artificielle pulvérise le record de complétion d'un labyrinthe à bille. Elle a même appris toute seule à tricher en prenant des raccourcis.

Tout le monde ne cherche pas des idées de cadeaux high-tech ou à la mode. Parfois, un jouet “ancien”, ou du moins qui ne nécessite pas de le charger 2h avant de l'utiliser, c'est tout aussi bien. Certains sont de grands classiques indémodables comme les labyrinthes à bille. Vous connaissez ? Il s'agit d'un plateau parsemé de trous sur lequel vous devez faire arriver une bille d'un point A à un point B. Deux boutons sont à votre disposition pour faire bouger le plateau de haut en bas et de gauche droite. Un jeu qui nécessite finesse, adresse et apprentissage par essais/erreurs.

C'était donc un candidat idéal pour entraîner une intelligence artificielle afin de démontrer ses capacités à évoluer et adopter une motricité fine. Le robot IA CyberRunner s'est attelé à la tâche. Équipé d'une caméra et de deux mains mécaniques, il s'est exercé aussi longtemps que 3 humains rassemblés pour l'occasion : 6h. L'algorithme utilisé permet à l'IA d'apprendre de ses erreurs et d'améliorer constamment ses essais ultérieurs. Au final, qui est le plus rapide à votre avis ? CyberRunner, et de très loin.

Une IA termine un labyrinthe à bille plus vite que n'importe quel humain

Dans le vidéo ci-dessous, on peut voir le robot terminer le labyrinthe en 14,48 secondes. C'est mieux que le record établi par “un joueur humain extrêmement doué”, mais pas de beaucoup, 6 % environ. Il n'empêche que le résultat est très impressionnant à voir. CyberRunner aurait pu faire bien mieux cela dit. Les chercheurs se sont rendus compte que pendant son apprentissage, le robot s'est mis à trouver des raccourcis. En bougeant le plateau d'une certaine manière, il parvient à faire passer la bille par dessus un trou et coupe ainsi une bonne partie du labyrinthe.

Les équipes ont dû indiquer à l'IA de ne pas “tricher”. Afin que chacun puisse contribuer à faire évoluer CyberRunner, le projet deviendra bientôt open source. Ce n'est pas la première fois que l'IA s'invite dans le monde des jeux. Elle est déjà meilleure que les humains sur Quake 3 et bat les champions du monde de course de drone. On se rappelle aussi de l'écrasante victoire d'Alphago sur Lee Sedol, à l'époque 3e joueur mondial de Go, le jeu de stratégie chinois.

Source : CyberRunner