Hydra Market contraint de fermer ses portes, attention au malware Octo sur Android, c’est le récap’ de la semaine

Le parquet de Francfort saisit Hydra Market, SFR augmente le tarif de l’offre RED, des chercheurs découvrent un logiciel malveillant baptisé Octo qui se cache dans plusieurs applications Android, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que le stockage illimité sur Google Photos fait son grand retour pour les abonnés T-Mobile, la police allemande tire un trait sur le plus gros marché noir au monde, Hydra Market. L’application Speedcam Anywhere déplait aux automobilistes qui l’accusent d’être un outil de délation. Abonnés SFR, voici comment refuser la hausse de prix des forfaits RED. Enfin, la rédaction de Phonandroid fait le point sur les applications Android victimes du malware Octo.

Google Photos et T-Mobile s’associent pour proposer un stockage illimité

Le 1er juin 2021, Google abandonnait la fonctionnalité de stockage illimité sur Google Photos, pourtant très appréciée par les utilisateurs. Cette option fait désormais son grand retour, mais ne concernera pas tout le monde. En effet, les abonnés aux forfaits de T-Mobile pourront bientôt profiter du stockage illimité dans Google Photos. Reste à savoir si Google développera à l’avenir de nouveaux partenariats avec d’autres opérateurs.

Speedcam Anywhere ne séduit pas les utilisateurs

Des spécialistes de l'IA de la Silicon Valley et des chercheurs universitaires britanniques se sont associés pour développer une application destinée à renforcer la sécurité routière. Baptisée Speedcam Anywhere, cette appli a pour but d’estimer la vitesse d’un véhicule grâce à une IA. Malheureusement pour les développeurs, les automobilistes ne sont pas séduits, bien au contraire. En effet, de nombreux utilisateurs considèrent SpeedCam Anywhere comme une application de délation.

Hydra Market ferme ses portes

Hydra Market, le site spécialisé en produits du marché noir, a été saisi par la police allemande, au grand dam de ses vendeurs et clients. Les autorités ont saisi 23 millions d’euros en Bitcoins et ont donc contraint le plus grand marché noir au monde à fermer ses portes. L’identité des administrateurs de la plateforme reste encore inconnue.

SFR augmente encore certains de ses tarifs

Une fois encore, l’opérateur SFR a décidé d’augmenter ses prix : cette fois-ci, ce sont les abonnés RED by SFR qui sont concernés par cette hausse de 3 euros par mois. Sachez toutefois qu’il est possible de refuser cette augmentation dans les quatre mois à venir : il vous suffit de vous rendre sur le site indiqué en bas du mail envoyé par l’opérateur et de cliquer sur « Refuser cette nouvelle offre ».

Plusieurs applications Android victimes d’un nouveau malware

Les chercheurs en sécurité informatique de Threat Fabric ont découvert un nouveau malware Android, baptisé Octo. Ce logiciel malveillant, une fois infiltré dans votre téléphone, cherchera à s’emparer de vos données personnelles afin de se connecter à vos applications de banque et d’échange de cryptomonnaies. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour connaître le nom des applications vérolées.

Nos tests de la semaine

Huawei MateBook E : un vrai concurrent à la Surface Pro de Microsoft

Huawei relève le défi avec ce PC particulièrement séduisant pour les utilisateurs mobiles, malgré un pied arrière pas toujours pratique et l’absence de rangement pour le stylet. On adore son écran OLED, son format compact et son autonomie. Le MateBook E est notamment idéal pour le divertissement. On regrette que sa puissance soit parfois un peu limitée et le clavier est encore perfectible.

Redmi Note 11 Pro 5G : un très bon rapport qualité/prix

Si votre budget est de moins de 400 euros, vous serez séduits par le Redmi Note 11 Pro 5G. Avec son design impeccable, son bel écran, son excellente autonomie et sa partie hardware bien équilibrée et maitrisée, ce nouveau Redmi offre un excellent rapport qualité/prix. Malgré une bonne partie photo pour cette gamme tarifaire, un téléobjectif aurait été préférable au capteur macro et l’ultra-grand-angle est un peu décevant.

Le Galaxy S22 Plus, séduisant mais perfectible

Samsung propose ici un smartphone bien réalisé, avec un design très soigné, un excellent écran et un très bon triple module photo. Cela étant dit, l’autonomie du S22 Plus n’est pas à la hauteur, l’Exynos 2200 chauffe trop et on regrette que l’adaptateur secteur soit vendu séparément.

Xiaomi frappe fort avec sa Watch S1

La Watch S1 nous a séduits avec son design sophistiqué, son écran Amoled de qualité, son excellente autonomie et sa navigation fluide. On adore ses deux bracelets fournis, même si l’on regrette l’absence d’une version féminine. L’OS est simple et intuitif et la Xiaomi Watch S1 est définitivement l’une des meilleures montres du marché en ce moment.

4,5/5 pour le Xiaomi 12

Si vous êtes à la recherche d’un excellent smartphone compact, le Xiaomi 12 est fait pour vous. Avec son joli design, son excellent écran, sa puissance et son design audio, ce nouveau Xiaomi est l’un des meilleurs mini smartphones haut de gamme du moment. Quelques petits défauts côté photos : si le capteur principal est bon, on aime moins le mode nuit, le HDR très prononcé et l’'absence de zoom optique.

