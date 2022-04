Cette application anti-excès de vitesse fait polémique, ses créateurs sont menacés par les automobilistes furieux

Speedcam Anywhere est une application qui permet d'estimer la vitesse d'une voiture grâce à une IA. Pensée comme un outil pour favoriser la sécurité routière, les utilisateurs la voient au contraire comme une appli de délation.

Tandis que la RATP travaille actuellement sur un système d'alerte pour les piétons qui regardent leur smartphone lorsqu'ils traversent la route, une équipe de développeurs britannique planche actuellement sur une toute nouvelle application. Baptisée Speedcam Anywhere, elle permet notamment d'estimer la vitesse d'une voiture grâce à une IA.

Cette appli est le fruit de la collaboration entre des spécialistes de l'IA de la Silicon Valley et des chercheurs de plusieurs université britanniques de premier plan. Avec cette appli, les développeurs espèrent qu'elle encouragera les forces de l'ordre à renforcer la lutte contre les excès de vitesse et qu'elle permettra aux résidents, aux piétons et aux cyclistes de documenter/lister les infractions liées à la vitesse près de chez eux.

Les automobilistes considère l'appli comme un outil de délation

Mais depuis son lancement en mars 2022 en Grande-Bretagne, l'équipe est la cible d'une levée de boucliers massive de la part des automobilistes, à un tel point que les développeurs ont choisi de garder l'anonymat, par sécurité. “Nous recevons des e-mails assez injurieux. C'est un produit Marmite – certains pensent que c'est une bonne idée, d'autres que cela nous transforme en un état de surveillance”, explique Sam, fondateur de l'application, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat.

“Je peux voir les deux côtés de la médaille, mais je pense que si vous avez des limites de vitesse, alors la loi exige que vous les respectiez, et vous devez faire respecter la loi. Il ne s'agit d'une vendetta personnelle contre qui que ce soit, mais simplement de savoir comment rendre nos routes sûres. Il y a 20 000 blessures graves sur les routes chaque année – comment pouvons-nous les réduire ? Et le moyen de les réduire est de dissuader les excès de vitesse”, assure-t-il.

En d'autres termes, les développeurs de Speedcam Anywhere voient leur appli comme un outil de sécurité routière. Ce qui n'est pas du tout le cas des automobilistes, qui la considèrent plutôt comme un outil de délation. “En Allemagne de l'Est, les citoyens étaient encouragés à dénoncer leurs voisins à la Stasi pour la moindre infraction sociétale. Félicitations pour avoir créé un version moderne de cette pratique”, écrit un utilisateur sur un forum en ligne.

Google et Apple s'opposent à la diffusion de Speedcam Anywhere

Au grand dam des développeurs, ils rencontrent toutes les difficultés du monde à déployer l'appli sur des boutiques officielles. Google a refusé sa diffusion sur le Play Store, affirmant qu'il n'était pas possible d'estimer la vitesse d'un véhicule qui passe en utilisant uniquement l'IA.

Une version iOS a également été développée, mais Apple n'a pas encore approuvé sa distribution, sans aucune raison d'après les développeurs. “Nous ne comprenons pas pourquoi ils bloquent une technologie utile, qui pourrait sauver des vies”, estime Sam. Pour lui, il espère que l'utilisation généralisée de Speedcam Anywhere permettra d'alerter la police sur les zones où les excès de vitesse sont légion. Mais pour l'instant, les développeurs vont devoir trouver un moyen de déployer à plus grande échelle leur appli. Et ce n'est pas gagné.

