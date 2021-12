Huawei Watch D : tensiomètre, ECG, thermomètre…voici la rivale ultra complète de la Galaxy Watch 4

Lors de sa grande conférence de fin d’année, Huawei a présenté plusieurs produits, dont une nouvelle montre connectée. Elle s’appelle Watch D. Elle reprend en grande partie le design des Watch Fit. Et elle est la première smartwatch de la firme chinoise à embarquer un ECG et un capteur de pression artérielle. Elle concurrencera ainsi directement la Galaxy Watch 4 de Samsung.

Huawei organisait tôt ce matin une grande conférence. Plusieurs produits ont été présentés, notamment le P50 Pocket, un smartphone avec écran pliable qui reprend le design du Galaxy Z Flip 3 de Samsung. Parmi les autres annonces, nous retrouvons des lunettes connectées minimalistes servant à interagir avec un assistant vocal, une déclinaison d’HarmonyOS destinée aux voitures, un nouveau MateBook avec écran de 14 pouces ou encore… une montre connectée.

Cette dernière s’appelle Huawei Watch D. Elle ne reprend pas le design des montres circulaires plus classiques de la marque, comme la Watch 3 ou les Watch GT. Cette smartwatch ressemble davantage aux Watch Fit par exemple. Et certains pourraient même la comparer à l’Apple Watch dont l’écran est également rectangulaire. Celui de la Watch D mesure 1,64 pouce. La dalle est AMOLED. Et la résolution est de 326 pixels par pouce.

La Watch D est la première montre de Huawei avec ECG et tensiomètre

La Huawei Watch D se positionne comme un produit quasi médical. La firme a intégré non seulement les habituels oxymètre (pour mesurer le volume d'oxygène dans le sang) et cardiofréquencemètre (pour calculer le nombre de battements de coeur par minute), mais également un thermomètre, un tensiomètre et un électrocardiogramme (appelé aussi ECG). Pour rappel, le tensiomètre sert à calculer la pression artérielle et l’ECG mesure la tension électrique du cœur. Ce sont deux outils que vous retrouvez habituellement en milieu médical. Huawei a fait certifier les technologies de sa montre auprès de l’autorité sanitaire chinoise. Seules les Galaxy Watch 4 de Samsung, sortie cet été, offrent la même complétude au niveau biométrique.

Le tensiomètre fonctionne avec le bracelet de la montre. Des micro-pompes y sont intégrées et le gonflent pour serrer le poignet. Puis des capteurs analysent la pression engendrée par les pulsations des veines. Les différences de pression permettent de mesurer la tension. Le procédé ressemble à celui de l’appareil que vous retrouvez chez votre médecin généraliste. Cette technologie est très pratique. Mais elle présente aussi un inconvénient esthétique : le bracelet est intégré à la montre et n’est pas interchangeable. Biométrie ne rime pas avec style.

Huawei Watch D : certification IP68, autonomie de 7 jours, boitier en aluminium

Le boitier de la Watch D est en aluminium et le dos est en verre minéral. La montre est étanche, bien sûr (certification IP68). Elle pèse pratiquement 41 grammes. Elle se décline en deux coloris : noir et blanc. Le boitier intègre une batterie dont l’autonomie annoncée est de 7 jours maximum. Une valeur qui dépend du nombre de relevés d’ECG et du tensiomètre réalisés par jour. Autant dire que vous ne pourrez pas prendre votre tension en continu pendant 7 jours sans passer par la case recharge.

Pour le reste, pas de grande surprise. Nous retrouvons un système d’exploitation fermé et associé à une application à retrouver sur AppGallery. Vous retrouvez aussi le suivi du sommeil, la mesure du stress et l’analyse de plus de 70 activités sportives. Huawei lance également un service de santé « premium » et payant réservé à la chine.

Le prix de la montre sera de 2988 yuans, soit un peu plus de 400 euros, ce qui est relativement cher. Elle sera disponible le 25 décembre. Pour l’instant, la montre ne sera commercialisée qu’en Chine. Et ce n’est pas une surprise : Huawei devra certainement obtenir des autorisations spéciales pour activer le tensiomètre et l’ECG dans les pays où la firme souhaite lancer ce produit. Car, sans ces atouts biométriques, la Watch D perd beaucoup de son intérêt.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le replay de la conférence diffusée sur YouTube. Pour voir la présentation complète de la montre connectée, rendez-vous à la 51e minute. Et la durée de la présentation est de 10 minutes environ.