Xiaomi Watch S1 : la montre premium ultra-résistante avec du verre saphir sera lancée avec le Xiaomi 12

Xiaomi tiendra une conférence demain, mardi 28 décembre, au cours de laquelle il lancera trois smartphones, les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X, sa nouvelle surcouche MIUI 13, de nouveaux écouteurs et autres appareils pour la maison connectés, mais également une montre haut de gamme : la Xiaomi Watch S1.

En amont de sa présentation de demain, Xiaomi a déjà levé le voile sur le design et quelques caractéristiques techniques de prochaine montre connectée haut de gamme, la Xiaomi Watch S1. Le fabricant chinois a déjà annoncé la couleur sur les réseaux sociaux : il s’agira d’une montre intelligente plus robuste et plus élégante que les générations précédentes.

Xiaomi avait dévoilé sa première montre connectée haut de gamme, la Mi Watch, en 2019. Fortement inspirée de l’Apple Watch, elle n’avait finalement jamais vu le jour en Europe, Xiaomi préférant dévoiler ici une autre Mi Watch circulaire, qui s’était montée légère, efficace et très endurante lors de notre test. La nouvelle Xiaomi Watch S1 qui sera présentée demain va offrir des caractéristiques encore plus haut de gamme que le modèle actuel.

Un écran protégé par du verre saphir pour la Xiaomi Watch S1

Xiaomi a officiellement dévoilé sur le réseau social Weibo que la Xiaomi Watch S1 profitera d’un écran protégé par du verre saphir. Pour ceux qui ne le savent pas, le verre saphir est un des plus résistants, après le diamant, ce qui permettra de rendre la montre beaucoup plus robuste face aux chutes et aux rayures.

Plusieurs autres montres utilisent déjà du verre saphir, comme les dernières Apple Watch Series 7 haut de gamme, la récente Huawei Watch 3 ou encore des montres premium de créateurs. Comme on peut le voir sur les premières images de la montre partagées par Xiaomi, la Watch S1 utilisera un design circulaire avec un écran sans bord, mais aussi un bracelet en cuir.

On imagine que la montre sera propulsée par la puce la plus véloce de Qualcomm, le Snapdragon 4100+, et qu’elle offrira plus d’une semaine d’autonomie. D’après le leaker @xiaomiui, plusieurs versions de la montre seraient dans les cartons, dont notamment une Watch S Active ainsi qu’une Watch S Pro. La montre sera lancée aux côtés des Xiaomi 12, et devrait arriver dès l’année prochaine en France.