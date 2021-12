Pixel Watch : voici les cadrans de la future montre de Google

La Pixel Watch continue de se dévoiler. Alors que la présentation n'est pas attendue avant le printemps 2022, une fuite a révélé le design de l'interface de la montre connectée. On y découvre une série de cadrans inspirés de Material You.

Il y a quelques temps, la Pixel Watch, la très attendue montre connectée de Google, a recommencé à faire parler d'elle. D'après des fuites, la marque américaine lancerait finalement la smartwatch dans le courant de l'année prochaine, probablement au printemps 2022. Peu après, un informateur a publié une première photo volée de la Pixel Watch, confirmant le design avec écran arrondi et une molette qui rappelle les Apple Watch.

Plus récemment, nos confrères de 9to5Google ont déniché un aperçu de l'interface de la montre connectée dans l'émulateur de Wear OS 3. Google a en effet lancé un émulateur pour le résultat de la fusion entre Wear OS et Tizen OS lors de sa dernière conférence estival, Google I/O. Le simulateur a été régulièrement mis à jour pour incorporer de nouvelles fonctionnalités et options.

Une fuite dévoile les cadrans de la Pixel Watch

En fouillant dans l'émulateur, le média a trouvé une vidéo cachée dans les fichiers. Cette courte séquence, censée rester à l'abris des regards indiscrets, semble révéler le design des futurs cadrans de la Pixel Watch. Comme le souligne Jon Prosser, célèbre leaker du milieu, sur Twitter, ces cadrans coïncident avec les cadrans visibles sur les rendus qu'il a publié il y a quelques mois.

Dans la vidéo, on aperçoit plusieurs cadrans épurés et d'une élégante sobriété. Google propose des affichages simples avec des nuances de rose et de vert notamment. La firme s'inspire clairement de Material You, un nouveau langage visuel inauguré avec Android 12. On aperçoit une icône en forme de chaussure qui évoque probablement le nombre de pas réalisés par le porteur. Cette icône est identique à celle utilisée sur les bracelets de Fibit, une firme rachetée en 2019 par Google pour plus de 2 milliards de dollars.

Sans surprise, on trouve de nombreuses complications permettant d'accéder rapidement à des applications, comme la météo, le calendrier, les calories brûlées ou les battements de coeur, ou de consulter des informations rapidement. On aperçoit aussi un logo Fitbit, ce qui laisse penser que l'application Fitbit sera intégrée au système d'exploitation.