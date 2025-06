Huawei Watch 5 : Amazon baisse déjà le prix de la montre connectée et offre une enceinte Bluetooth

La toute dernière montre connectée de Huawei fait l'objet d'une superbe affaire à saisir chez Amazon. Pendant une durée limitée, le géant américain de l'e-commerce vous permet de faire une belle économie sur l'achat de la Huawei Watch 5 et offre une enceinte Bluetooth Sound Joy 2 de la marque asiatique.

Jusqu'à la fin du mois de juin 2025, la plateforme espagnole d'Amazon effectue une vente flash sur la Huawei Watch 5. Proposée dans un coloris blanc, la montre connectée disponible dans son format 42 mm est au prix exact de 401,57 euros lorsque le produit est mis au panier.

Le tarif indiqué comprend 6,28 euros de frais de port pour une livraison de l'article vers la France, ainsi qu'un coupon de réduction de 50 euros de la part d'Amazon. Pour cette promotion, Amazon Espagne offre une enceinte Huawei Sound Joy 2 (d'une valeur de 139 euros) qui sera directement ajoutée durant l'étape de la commande. Au total, vous réalisez donc une économie de près de 190 euros.

Officialisée par Huawei au cours du mois de mai 2025, la Watch 5 embarque un écran LTPO AMOLED de 1,38 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels, une luminosité de 3000 nits, une densité de 338 ppp et un verre saphir sphérique. La montre connectée associée à l'offre Amazon dispose aussi d'une batterie lithium de 540 mAh qui lui permet d'être autonome pendant une durée de 3 jours avec la fonctionnalité AOD activée.

On peut aussi trouver la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le NFC, le WiFi, le thermomètre, les capteurs environnementaux habituels, le tracking de plus d’une centaine de sports, le GPS, l’eSIM et la certification 5ATM pour l’étanchéité. Fonctionnant sous le système Harmony OS 4, la Huawei Watch 5 est compatible avec les appareils sous iOS 13 (ou version ultérieure) et Android 9 (ou modèle supérieur). Pour terminer, l'objet connecté affiche des dimensions de 42 x 42 x 10.5 cm et un poids total de 337 grammes.