La Huawei Watch 5 est officielle : cette montre connectée veut simplifier le suivi de votre santé

Un an après la Watch 4, Huawei présente la Watch 5, une montre connectée qui veut rendre les bilans de santé rapide, précis et facile. Grâce à un nouveau capteur présent sur la tranche du boitier, il suffit d’une simple pression pour obtenir en moins d’une minute plusieurs tests biométriques. Bien sûr, toute l’expérience offerte par les générations précédentes est de retour. Le tout à un prix premium, puisqu’il démarre à 450 euros. Présentations.

Il y a pratiquement un an jour pour jour, Huawei présentait la Watch 4, une montre connectée premium offrant de belles prestations, notamment au niveau des matériaux. La version Pro, notamment, était habillée de titane, de saphir et de céramique. Elle intégrait un bel écran AMOLED LTPO de 1,5 pouce. Et elle profitait de l’essentiel en termes de suivi de santé : électrocardiogramme, cardiofréquencemètre, oxymètre, thermomètre, etc. Le tout était supporté par une autonomie très correcte. Bien sûr, tout n’était pas parfait dans la Watch 4 Pro, mais l'expérience était indéniablement premium.

Un an plus tard, Huawei revient avec la remplaçante de la Watch 4. Elle s’appelle tout simplement Huawei Watch 5. Pas de version « Pro » cette année, même si la version titane et saphir fait partie des options proposées (uniquement avec le plus grand boitier). Toutes les montres ont droit à toutes les fonctions de cette génération. Voilà qui rassurera tous ceux qui n’ont pas le budget pour cette montre ultra premium vendue dans sa version la plus simple à 450 euros tout de même.

Le nouveau capteur de la Huawei Watch 5 facilite les bilans de santé

Comme de nombreuses montres de Huawei, la Watch 5 se décline donc en quatre versions. Deux avec un boitier 42 mm et deux avec un boitier 46 mm. Pour chaque taille, vous avez une version plus classique, en acier inoxydable 316L, et une version plus premium. Celle en 42 mm dispose d’un boitier en acier inoxydable 904L que vous retrouvez généralement en horlogerie de luxe. Et celle en 46 mm profite d’un boitier en titane (comme la Watch 4 Pro). Le verre de protection change également, puisque le saphir synthétique n’est disponible que sur les versions premium sur chaque taille.

Si elle est techniquement assez proche de la version précédente, la Watch 5 propose une nouvelle fonctionnalité appelée X-Tap. Celle-ci s’appuie sur deux éléments. Le premier est matériel : entre la couronne digitale et le bouton d’accès au menu principal, vous retrouvez un nouvel élément. Ce dernier permet d’activer en un seul geste plusieurs capteurs biométriques, notamment l’oxymètre, le cardiofréquencemètre et l’ECG. Et Huawei promet que cette méthode est plus précise que les capteurs traditionnels. Le deuxième élément est logiciel : en appuyant une fois sur le capteur X-Tap, la montre effectue une batterie de tests biométriques et vous affiche en 60 secondes un bilan complet. Le but est évidemment de simplifier les bilans de santé.

La fiche technique de la Watch 5 est classique, mais complète

Hormis cette nouveauté, la Watch 5 reprend en grande partie la fiche technique de la Watch 4. Vous retrouvez un écran AMOLED de 1,38 ou 1,5 pouce selon la taille du boitier, une batterie lithium de 540 ou 867 mAh pour une autonomie qui varie de 3 à 5 jours en usage typique, les capteurs Bluetooth 5.2, NFC et WiFi, le thermomètre, les capteurs environnementaux habituels, le tracking de plus d’une centaine de sports, le GPS dual band, l’eSIM et la certification 5ATM pour l’étanchéité. La montre fonctionne sur Harmony OS 4. Elle est compatible avec iOS (version 13 ou plus) et Android (version 9 ou plus). Elle est disponible dès aujourd’hui (15 mai 2025) dans la boutique de Huawei. Et des offres de lancement sont bien évidemment prévues si vous êtes intéressés.