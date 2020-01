Huawei prépare un Mate X pliable avec stylet et 6 capteurs photo

Huawei travaille actuellement sur un smartphone pliable équipé d’un stylet et d’un total de 6 capteurs photo, révèle un brevet. Au vu du timing, il pourrait bien s’agir du Mate X2, le troisième smartphone avec écran pliable de la marque chinoise. Voici les premières informations disponibles sur son design et sa fiche technique.

Huawei vient de déposer le brevet d’un nouveau smartphone pliable auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, rapportent nos confrères de 91Mobiles ce 31 janvier 2020. Les schémas qui accompagnent le brevet décrivent un smartphone très semblable au premier Mate X. Sur base des schémas, 91Mobiles a conçu des rendus 3D présentant le design du terminal.

Premier aperçu du Mate X2 ?

On y retrouve ainsi un vaste écran pliable qui permet de transformer le smartphone en petite tablette. Contrairement à Samsung, Huawei ne se lance pas dans la mode du smartphone pliable à clapet. Ce nouveau smartphone se distingue néanmoins du Mate X par son écran qui se plie vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur. De ce côté, le terminal se rapproche plutôt du Galaxy Fold de Samsung.

On remarquera aussi la présence de 6 capteurs photo. Un double capteur photo vertical est visible sur la bordure à la gauche de l’écran pliable. Sur la face arrière, Huawei envisage de placer un quadruple capteur photo. A titre de comparaison, le Mate X doit se contenter d’un triple capteur photo façon P30 Pro.

Contrairement au Mate X, ce nouveau smartphone pliable est accompagné d’un stylet. Cet accessoire peut être rangé dans la bordure verticale. Pour mémoire, Huawei a déjà lancé un smartphone doté d’un stylet : le Mate 20 X. Lancé fin 2018, le smartphone gaming se distinguait en effet par son stylet M-Pen, le même que celui des tablettes MediaPad.

D’après 91Mobiles, le brevet décrit le Huawei Mate X2, le troisième smartphone pliable de la firme, dont la sortie n’est pas attendue avant le second semestre de 2020. Avant de lancer le Mate X2, Huawei présentera d’abord le Mate XS lors du MWC 2020. Il s’agit d’une version améliorée et revue de son premier smartphone pliable. Huawei a notamment intégré une charnière centrale améliorée, un écran pliable plus robuste et le SoC Kirin 990 des Mate 30. On vous en dit plus dès que possible.

Source : 91Mobiles