HarmonyOS NEXT : Huawei est sur le point de faire ses adieux à Android

Huawei est sur le point de se débarrasser complètement d’Android, après avoir utilisé le système d’exploitation de Google pendant plus d’une dizaine d’années. Les smartphones de la société ne pourront alors plus utiliser d’applications Android.

Il y a quelques années, le fabricant de téléphones chinois Huawei a annoncé qu'il commencerait à livrer des smartphones équipés de son propre système d'exploitation HarmonyOS plutôt que de Google Android. Cependant, les premières versions sont vite apparues comme étant toujours basées sur l’Android Open Source Program, bien que le système d’exploitation était loin d’être une simple surcouche.

Cela a permis à Huawei d’entamer une transition en douceur, en permettant toujours à ses utilisateurs de profiter de leurs applications Android préférées sur ses smartphones, même si certaines ne sont plus disponibles depuis les sanctions américaines et l’abandon des Google Play Services. Cependant, après 4 versions majeures d’HarmonyOS, le fabricant chinois est désormais presque prêt à sauter le pas et à abandonner Android pour de bon.

HarmonyOS Next ne sera plus basé sur l’AOSP de Google

Huawei a dévoilé cet été HarmonyOS Next aux développeurs, le futur système d'exploitation de tous les appareils Huawei. Selon Richard Yu, HarmonyOS Next est presque prêt à être déployé pour les utilisateurs finaux et toutes les applications natives ont été mises à jour.

Cette fois-ci, Lla base du système a été entièrement développée par Huawei, éliminant le code AOSP traditionnel et ne prenant en charge que les applications basées sur le noyau et le système HarmonyOS. En outre, HarmonyOS NEXT ne peut utiliser que des paquets d'installation au format Hap, ce qui signifie qu'HarmonyOS ne prendra plus en charge les applications Android. Dans une démonstration du mois d'août partagée sur Weibo, les fichiers APK ne pouvaient pas être ouverts du tout, même si l'interface utilisateur globale ressemblait toujours aux designs Android de Huawei.

Comme l'a rapporté le South China Morning Post cette semaine, les grandes entreprises technologiques chinoises s'empressent d'embaucher des développeurs capables de produire des applications HarmonyOS natives. Il reste maintenant à voir si elles seront assez nombreuses pour convaincre les utilisateurs de smartphones de dire adieu à Android.