Huawei va dévoiler son P60 le 23 mars 2023, c’est officiel

Huawei va prochainement présenter ses nouveaux smartphones phares le 23 mars prochain : les P60 et P60 Pro. Le constructeur chinois pourrait également lever le voile sur son prochain terminal pliant. Le P60 est très attendu pour sa partie photo, mais va avoir du mal à convaincre le marché européen.

Huawei n’a pas dit son dernier mot et compte bien impressionner son monde avec ses nouveaux flagships, ses très attendus P60 et P60 Pro. Le constructeur chinois devrait les présenter lors d’une conférence qui se tiendra le 23 mars prochain.

C’est à travers une affiche publiée sur Weibo que la marque a débuté son teasing. On y voit l’océan avec deux vagues. La première est circulaire et évoque un capteur photo arrière de smartphone. L’autre, en revanche, fait beaucoup penser à un écran pliant. On pourrait s’attendre à l’annonce d’un Huawei Mate X3.

Huawei va présenter ses P60 et n’a pas dit son dernier mot

On le sait, les temps sont durs pour Huawei en ce qui concerne la téléphonie. Les terminaux n’ont plus accès à la suite logicielle de Google, ce qui rend très difficile leur utilisation sur le marché Européen. Pour convaincre, la marque veut miser sur un atout en particulier : la photo.

Selon les dernières rumeurs en date, le Huawei P60 devrait être doté d’un capteur principal IMX789 de 52 mégapixels ainsi que d’un grand angle IMX858 de 50 mégapixels en plus du téléobjectif de 16 mégapixels. La version Pro, quant à elle, devrait embarquer un capteur principal IMX888 de 50 mégapixels.

A lire aussi – Test Huawei P50 Pro : le roi de la photo n’a pas dit son dernier mot

Huawei devrait surtout s’appuyer sur le traitement photo avec sa technologie XMAGE, avec l’aide d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Les téléphones devraient être équipés d’une dalle OLED d’une définition de 3200 x 1440 pixels (avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz) ainsi que d’une batterie de 5000 mAh.

Reste à savoir si cela suffira pour séduire les consommateurs Européens. On sait qu’en occident, la marque est en très grande difficulté à la suite de l’embargo imposé depuis 2019. Un frein net à sa progression fulgurante, puisque Huawei était alors le deuxième vendeur de smartphones au monde. Aujourd’hui, le constructeur ne représente qu’un peu moins de 5% de parts de marché à l’international.