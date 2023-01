Huawei va officialiser les P60 et P60 Pro en mars 2023, la rumeur se confirme

Ca se confirme, les smartphones haut de gamme Huawei P60 et le modèle Pro devraient débarquer sur les étals dès le mois de mars 2023. Ils bénéficieront de certaines avancées constatées dans les Mate 50 et mettent l'accent sur la photo.

Depuis quelques semaines déjà, le bruit court sur les réseaux que Huawei va enfin donner un successeur au P50 et surtout au Huawei P50 Pro, le mètre-étalon de la photographie sur smartphone. Il se murmure que le lancement de la gamme Huawei P60 serait confirmé pour mars 2023.

Le constructeur chinois a encore amélioré les points forts de ses appareils . Il les équipera de capteurs, de caméras et d'une partie logicielle encore mieux optimisés. L'écran OLED rafraîchi à 120 Hz mesurera 6,6 pouces de diagonale pour une résolution de 1440 x 3200 pixels. Il intégrera une caméra selfie de 32 MP.

Les Huawei P60 et Huawei P60 Pro offriront des performances encore meilleures en photo

À l’arrière du Huawei P60, on trouvera un capteur principal IMX789 à 52 MP, d’un grand-angle IMX858 de 50 MP et d’un téléobjectif 16 MP. Le modèle Pro profitera de spécifications meilleures encore. Son capteur principal sera le Sony IMX888 de 50 MP. Le grand-angle sera identique au P60 « de base », tandis que le téléobjectif jouira d’un capteur OmniVision OV64B de 64 MP. La clientèle potentielle sera heureuse d’apprendre que Huawei va implémenter sa technologie XMAGE de traitement de l’image sur toute la gamme P60. Le processeur choisi pour le Huawei P60 ser un Snapdragon 8+ Gen1.

L’autonomie de la batterie sera de 5500mAh avec 50 W en charge sans fil, et 100 W par câble. La pénurie de composants n’a pas épargné Huawei, c’est pourquoi les Huawei P60 et P60 Pro ne devraient être proposés qu’en version 4 G. Tout comme le Huawei Mate 50, ils devraient supporter la communication par satellite, mais il n’est pas certain que cette fonctionnalité sera disponible hors de l’Empire du Milieu. Il faudrait pour cela que la compagnie conclue un partenariat avec une compagnie de téléphone par satellite différente de Beidou (qui n’opère que pour les clients chinois). Si la rumeur est avérée, les deux appareils devraient sortir au courant du mois de mars. Aucune information n’est encore disponible quant à leur disponibilité sur le Vieux Continent.