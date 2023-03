5G : électrosensible, il utilise un brouilleur d’ondes pour bloquer le réseau de sa ville

À la suite de plusieurs plaintes de clients de divers opérateurs dans la commune de Sarreguemines, l’ANFR (Agence nationale des fréquences) a réussi à détecter un brouilleur d’ondes, qui était utilisé par une personne « électrosensible ».

Durant de nombreux mois, les habitants du quartier du Himmelsberg vivaient un véritable enfer. Les réseaux mobiles étaient devenus inaccessibles, et les réseaux Wi-Fi de la zone étaient très perturbés. La cause des défaillantes est pour le moins assez étonnante : un homme vraisemblablement atteint d’électrosensibilité utilisait un brouilleur de signal chez lui.

Selon l’Agence nationale des fréquences (ANFR), l’homme utilisait les appareils pour brouiller les communications 2G, 3G, 4G et même 5G de l’antenne relais, située à seulement quelques centaines de mètres de son domicile.

Il brouillait tout le réseau de son quartier pendant des mois

Heureusement, l’ANFR a pu localiser l’origine du problème et alerter les autorités. Grâce à un radiogoniomètre, l’Agence a été en mesure d’analyser la circulation des ondes électromagnétiques et remonter jusqu’à l’appartement suspect.

Sur place, les autorités ont découvert un homme disant souffrir d’électrosensibilité, une sensibilité accrue aux ondes électromagnétiques et aux champs électriques. Pour se protéger contre les ondes, l’homme avait non seulement utilisé un brouilleur, mais avait aussi tapissé l’ensemble de son domicile d’aluminium.

Le tribunal judiciaire de Sarreguemines a finalement jugé l’homme pour détention illégale de ce type d’objet. Pour rappel, la détention d’un brouilleur d’ondes est interdite par la loi, et passible de six mois de prison et 30 000 euros d’amende. Ce dernier n’a finalement écopé d’aucune peine, malgré plusieurs récidives, le juge n’ayant pas retenu l’intention de perturber l’ordre public.

Se protéger des ondes avec un brouilleur est une mauvaise idée

Le paradoxe, c’est qu’il n’est pas vraiment possible de se protéger des ondes des réseaux environnants à l’aide d’un brouilleur d’ondes. L’ANFR rappelle que les brouilleurs d’ondes émettent beaucoup plus d’ondes que les réseaux utiles que cherchait à bloquer l’individu.

Notez également que le rayon d’action des brouilleurs est souvent beaucoup plus large que ne le laissent croire les vendeurs, ce qui veut dire que leur utilisation pourrait fortement perturber vos voisins sur plusieurs centaines de mètres. Les brouilleurs semblent d’ailleurs se multiplier sur le territoire, au grand dam des autorités.