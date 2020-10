Huawei s’attaque au géant des voitures électriques : “tout ce que Tesla peut faire, nous pouvons le faire”

Face aux sanctions américaines, Huawei doit trouver d'autres alternatives de business, la vente et la développement de smartphones étant de plus en plus compliqués. Bien obligé de se diversifier, le constructeur chinois pourrait se lancer dans l'automobile électrique et venir concurrencer Tesla.

Comme vous le savez parfaitement, Huawei est toujours victime des sanctions commerciales américaines. Avec l'interdiction de se fournir en composants auprès de sociétés américaines ou d'entreprises étrangères qui utilisent des technologies américaines, la firme de Shenzhen est coincée. Et maintenant que Huawei a écoulé la totalité de ses stocks de puces Kirin, l'entreprise espère pouvoir compter sur les puces de Qualcomm.

En effet, le fondeur vient de faire une demande officielle de licence auprès du gouvernement américain pour collaborer avec Huawei. La situation est si critique, que Huawei a d'ores et déjà débuté des pourparlers pour revendre une partie de sa filiale Honor. Plusieurs entreprises comme Xiaomi ou TCL se sont montrées intéressées.

Après les smartphones, Huawei pourrait se lancer dans l'automobile

En plus des difficultés sur le marché du smartphone, Huawei enchaîne déconvenue sur déconvenue concernant les contrats pour déployer la 5G. De fait, la firme de Shenzhen n'a pas d'autres choix que de se diversifier et de développer de nouvelles activités. Selon un rapport de Nikkei Asia, le constructeur pourrait se lancer dans l'automobile électrique.

Selon une source proche de l'entreprise, Huawei a pour ambition de devenir l'un des principaux fournisseurs en hardware et software pour les véhicules intelligents et connectés. La firme chinoise aurait d'ores et déjà commencé à débaucher des employés issus des principaux constructeurs et fournisseurs de pièces auto. En outre, le constructeur aurait renforcé ses capacités à concevoir presque tout ce qui est nécessaire pour développer une voiture intelligente.

Huawei confiant dans son savoir-faire

Xu Zhijun, l'un des présidents tournants de Huawei a d'ailleurs déclaré : “Tout ce que Tesla peut faire, nous pouvons le faire”. Ici, le responsable fait notamment référence à l'Autopilot, garantissant que le système de conduite autonome fabriqué par Huawei serait plus performant que celui embarqué sur la Tesla Model 3 et les autres modèles du constructeur américain.

Pour rappel, Huawei n'a jamais caché ses ambitions concernant le marché de l'automobile. En juillet 2020, nous avons par exemple appris que Huawei allait intégrer HiCar sur de nombreux véhicules de marques chinoises. Pour rappel, il s'agit de l'alternative maison du constructeur à Android Auto. Plus tôt en juin, Huawei confirmait l'installation de ses puces Kirin dans les voitures du constructeur chinois BYD.

Source : PhoneArena