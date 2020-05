Huawei lance Petal Search, une alternative à Google Search et au Play Store

La nouvelle tentative de Huawei pour faire oublier l’absence des services Google sur ses smartphones s’appelle Petal Search. Désormais disponible sur l’AppGallery, cette application a pour vocation de remplacer non seulement Google Search, mais aussi le Play Store sur les smartphones Huawei. Elle joue en effet un rôle d’agrégateur permettant d’installer facilement des applications Android non disponibles sur le store du constructeur.

Alors que l’administration Trump ne cesse de resserrer l’étau autour Huawei, le constructeur se débat comme un beau diable pour garder la tête hors de l’eau. Malgré les efforts d’amélioration l’AppGallery, cette dernière est encore loin de rivaliser avec le Google Play Store. De nombreuses applications Android populaires comme WhatsApp et Facebook sont toujours absentes de la boutique maison du constructeur.

En mars, juste avant la sortie du P40, Huawei a lancé Search, une alternative à Google Search, puis une autre application nommée « AppSearch » pour rechercher et installer facilement les applications Android. Après quelques semaines passées en bêta, les deux solutions sont désormais disponibles en version stable à travers une seule et unique application.

Avec Petal Search, Huawei essaie de proposer une alternative crédible à Google Search et au Play Store

Petal Search est une application polyvalente qui joue de multiples rôles. L’interface de base ressemble beaucoup à celle de Google Search. Vous disposez d’une barre de recherche qui constitue la porte d’entrée vers un univers très vaste. D’abord, vous pouvez effectuer directement des recherches sur le web avec des résultats issus du moteur Qwant, le nouveau partenaire de Huawei.

À l’instar de l’application Google, l’interface propose également divers types d’informations tels que la météo près de chez vous, un onglet dédié au sport ou encore l’accès aux dernières informations des marchés boursiers. Petal Search embarque également un onglet pour accéder à l’actualité générale basée sur l’agrégateur Microsoft News. Et ce n’est pas tout.

La solution endosse également la double casquette d’un moteur de recherche d’applications Android. Lorsque vous saisissez le nom d’une application, Petal Search essaiera de la trouver sur l’AppGallery et si elle n’y figura, la recherche se poursuivra sur des stores alternatifs tels que APKMirror, APKMonk, APKPure ou encore Amazon App Store. De sorte que, quelle que soit l’application que vous recherchez, vous avez de grandes chances de la retrouver et de l’installer le plus simplement du monde.

Il s’agit là d’une belle proposition de Huawei pour tenter de faire oublier l’absence du Google Play Store sur ses smartphones. Petal Search est déjà disponible sur l’AppGallery en version stable et continuera à recevoir de nouvelles fonctionnalités au cours des mois à venir.

Source : Huawei Central