EMUI 10.1 : Huawei déploie la mise à jour sur les P30 et les Honor View 30

Huawei vient de lancer le déploiement de la mise à jour EMUI 10.1 sur les P30 et sur les Honor View 30. Cette nouvelle version de la surcouche Android débarque actuellement en Chine. On vous explique comment installer le firmware dès qu’il sera disponible en Europe.

En mars dernier, Huawei présentait la version 10.1 de l’interface EMUI lors de la conférence dédiée aux P40. Cette nouvelle itération apporte son lot de nouveautés, dont Celia, l’alternative au Google Assistant, MeeTime, la réponse de Huawei à Google Duo, et un mode écran partagé natif. Huawei affirme que 29 smartphones pourront installer la mise à jour EMUI 10.1 dans les mois à venir.

Comment installer EMUI 10.1 sur votre smartphone Huawei ou Honor ?

Fidèle à ses promesses, Huawei a lancé le déploiement d’EMUI 10.1 sur plusieurs terminaux il y a quelques jours, annonce la marque sur les réseaux sociaux chinois. Dans un premier temps, le firmware débarque évidemment sur les appareils en Chine. Voici la liste des smartphones et tablettes qui reçoivent actuellement EMUI 10.1 :

Dans le cas des smartphones conçus par Honor, on notera qu’il s’agit plutôt de Magic UI 3.1 plutôt que d’EMUI 10.1. Néanmoins, il s’agit de la même surcouche avec des fonctionnalités et des nouveautés similaires. Pour vérifier quand EMUI 10.1 sera proposé sur votre appareil, suivez notre court tutoriel ci-dessous:

Allez dans les Paramètres de votre téléphone

de votre téléphone Rendez-vous dans la section Système

Appuyez ensuite sur Mise à jour logicielle

Enfin, cliquez sur Rechercher les mises à jour

Appuyez sur Télécharger et installer

Au vu des habitudes de Huawei et Honor, on peut s’attendre à ce qu’EMUI 10.1 arrive en France dans les semaines à venir. Que pensez-vous de la nouvelle interface développée par Huawei ? On attend votre avis dans les commentaires.