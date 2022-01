Huawei P50 Pro pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Huawei P50 Pro est enfin disponible en France. Le smartphone très haut de gamme du constructeur chinois est proposé au tarif de 1 199 euros. Toujours dépourvu des services Google, le terminal à tout de même de beaux arguments à faire valoir. Ici, nous vous proposons les meilleures offres pour acheter le Huawei P50 Pro au meilleur prix du moment.

Huawei P50 Pro : où le trouver au prix le plus bas ?

Le Huawei P50 Pro est disponible en France depuis le 26 janvier 2022. Son prix est de 1 199 €. Une seule configuration disponible, à savoir avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Pas de nombreux coloris puisque le smartphone se décline en seulement deux variantes : or ou noir.

Jusqu'au 6 février 2022, pour l'achat d'un Huawei P50 Pro, vous avez droit à une paire d'écouteurs FreeBuds Pro blanc offerte (valeur de 199 euros). Ci-dessous, les enseignes qui proposent le P50 au meilleur prix.

Quelle fiche technique pour le Huawei P50 Pro ?

Le Huawei P50 arbore un écran d'une diagonale de 6,6″ est de très bonne facture offrant une définition de 1228 x 2700 pixels. Par défaut, l'affichage s'adapte à l'énergie restant dans la batterie et peut “descendre” à 921 x 2025 pixels dès lors que l'autonomie du smartphone est en berne. Côté fréquence de rafraîchissement, on profite d’un écran en 120 Hz adaptatif.

Concernant la partie hardware, le terminal embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 888, compatible avec le réseau 4G. C'est hélas le prix à payer pour Huawei, qui n’a plus le droit d’intégrer la technologie 5G à ses smartphones, à cause de l’embargo américain. Coté mémoire RAM, on est sur 8 Go avec une mémoire de stockage interne de 256 Go.

La batterie de 4360 mAh est compatible charge rapide grâce au chargeur de 66W livré avec l’appareil. Il est ainsi possible de récupérer 29% en 10 minutes, 72% en 30 minutes et 100% en 50 minutes.

Pour la partie photo, on retrouve un ultra-grand-angle de 13 MP (13mm – f/2.2), un capteur principal true-chroma de 50 MP (couleur – 23mm – f/1.8), un second capteur true-chroma de 40 MP (mono – 26mm – f/1.6), un capteur téléphoto de 64 MP (90mm – zoom optique 3,5x – f/3.5). Si vous souhaitez plus d'informations et une analyse poussée, nous vous invitons à jeter un œil à notre test complet du Huawei P50 Pro.