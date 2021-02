Huawei P50 : ses capteurs Leica devraient enfin améliorer la balance des couleurs

Faisant fi des sanctions Huawei poursuit son partenariat avec Leica – et travaille sur un futur capteur. Ce dernier pourrait être lancé sur le P50. Il délivrerait une précision accrue, notamment au niveau des couleurs.

On pourrait croire que l'avalanche de sanctions décrétées par les Etats-Unis finirait par avoir raison des activités de Huawei dans les smartphones. On ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Loin de disparaître, Huawei change en profondeur. Le constructeur cherche son indépendance totale des services et technologies américaines. Tout en continuant à lancer des smartphones au sommet des classements les plus prestigieux, comme celui de DxOMark pour la photo et DisplayMate pour l'écran.

Avec le Huawei P40, lancé en avril 2020 au coeur de la tempête, la marque a dévoilé un nouveau système de capteurs baptisé Ultra Vision Leica Penta Camera – dont un capteur de 50 MPx avec photosites de 2,44 µm qui capte 40% de lumière en plus par rapport à la génération précédente. Or la marque doit lancer un Huawei P50 d'ici quelques semaines. Non seulement on s'attend cette année encore à un tour de force en photographie, mais on apprend que sur cette génération encore, les ingénieurs Leica apposeront leur griffe sur les capteurs.

Ce qui est plutôt une bonne surprise : à cause du contexte compliqué dans lequel Huawei évolue, on pouvait s'attendre à ce que le constructeur mette un terme à son partenariat avec Leica. L'info est confirmée par le leaker Changan Digital King sur Weibo. On apprend par ailleurs que le Huawei P50 bénéficiera d'un nouveau design industriel. Pour l'heure, les caractéristiques techniques précises de cet ensemble de capteurs restent néanmoins un mystère.

Selon les dernières rumeurs, les P50 / P50 Pro+ on sait seulement à ce stade que l'ensemble de capteurs photo aura un zoom pouvant aller jusqu'à 200x. Les P50 devraient embarquer une puce Kirin 9000 comme le P40, appuyée par une batterie 4200 mAh ou 4300 mAh et la recharge rapide 66W ou 50W en fonction des modèles. Ils auront un écran incurvé 6,6″ ou 6,7″ 120 Hz.

Source : Huawei Central