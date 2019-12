Huawei P40 Pro : pas d’encoche ni de trou dans l’écran ?

Le Huawei P40 Pro continue de se dévoiler. Une nouvelle fuite en provenance de Chine est en effet venue teaser l’intégration d’un écran 100% borderless. Le smartphone devrait visiblement faire l’impasse sur l’encoche ou le poinçon dans l’écran.

Depuis quelques jours, la photo d’une protection d’écran qui serait destinée aux Huawei P40 Pro se propage sur les réseaux sociaux chinois, rapportent nos confrères de Huawei Central. Après enquête, on découvre que la photo originale a été postée par un blogueur chinois réputé. On peut donc accorder un certain crédit à cette fuite.

On notera la présence de bords très incurvés, comme aperçu dans les rendus des Huawei P40 dévoilés par OnLeaks. Aucune découpe n’est visible sur ce verre protecteur. Le smartphone n’est apparemment ni surmonté d’une encoche en forme de goutte d’eau (comme les Huawei P30) ni équipé d’un écran troué.

Capteur photo escamotable ou capteur selfie sous l’écran ?

Dans ce cas, où Huawei a-t-il placé la caméra selfie ? Deux options s’offrent au constructeur. Tout d’abord, Huawei pourrait avoir intégré le capteur photo dans un tiroir coulissant caché dans la structure du smartphone. De nombreuses marques de smartphones, dont OnePlus ou Xiaomi, ont opté pour ce mécanisme. Pourtant, les premières rumeurs concernant les P40 ont démenti l’intégration d’une caméra rétractable.

Huawei pourrait donc cacher la caméra selfie directement sous l’écran. La rumeur veut en effet que Huawei ait développé dans le plus grand secret une technologie similaire à celle d’Oppo et de Xiaomi. Ces derniers mois, les deux fabricants ont en effet dévoilé une technologie permettant de placer un module photo sous la dalle. Oppo a même présenté un prototype entièrement fonctionnel. Dans ces conditions, le P40 pourrait s’imposer comme le premier smartphone avec un capteur photo sous écran. On vous invite à prendre ces rumeurs avec un certain recul en attendant des informations officielles.

Source : Huawei Central