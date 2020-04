Les Huawei P40 sont élus meilleurs smartphones en photo par les TIPA Awards 2020

Les Huawei P40 sont les meilleurs smartphones dans le domaine de la photo, annonce la Technical Image Press Association, une association composée de 29 magazines de photographie européens. La gamme vient de remporter les TIPA World Awards 2020. Ils succèdent donc aux P30, aux P20 et aux P10 Plus.

L’appareil photo des Huawei P40 continue de faire parler de lui ! Comme chaque année depuis 1991, les experts de la TIPA ont décerné des prix aux meilleurs produits dédiés à la photographie. Dans la catégorie « smartphone », l’association a récompensé les Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro+. « Les performances photographiques sur smartphone font un autre grand pas en avant avec la dernière génération de la gamme P de Huawei » estime la TIPA sur son site web officiel.

Huawei remporte la victoire pour la 4ème année consécutive !

La TIPA loue notamment les algorithmes dopés à l’intelligence artificielle, fer de lance de Huawei depuis plusieurs années. « Les caractéristiques remarquables des smartphones incluent des algorithmes de balance des blancs basés sur l’IA, y compris des algorithmes dédiés à l’optimisation du teint et de la texture, une plage dynamique considérablement améliorée et des performances accrues en faible luminosité, des capteurs de température de couleur et une impressionne capacité de mise au point sur tous les pixels » explique la TIPA.

Ce n’est pas la première fois que l’association loue le savoir de Huawei. C’est d’ailleurs déjà la quatrième consécutive où le constructeur chinois remporte le titre. En 2017, c’est le Huawei P10 Plus qui avait enthousiasmé la TIPA. En 2018, l’association avait sacré le P20 Pro. Et l’an dernier, la TIPA avait sans surprise élu le P30 Pro meilleur smartphone en photographie. On notera que cette fois-ci, la TIPA ne s’est pas focalisée sur un modèle en particulier. C’est l’entièreté de la gamme qui est mises en avant.

La TIPA n’est pas le seul organisme à chanter les louages de l’appareil photo conçu par Huawei et Leica. Il y a quelques semaines, DxOMark a déjà élu le Huawei P40 Pro roi de la photo et des selfies à l’issue d’une rigoureuse batterie de tests en laboratoires.