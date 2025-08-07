Huawei Mate X6 : le prix du smartphone pliant est en forte baisse chez Amazon

Vous avez assez mis d'argent de côté pour vous offrir le Huawei Mate X6 ? À l'occasion d'une vente flash, sachez qu'Amazon propose une réduction de 500 euros sur l'achat du smartphone pliant du constructeur chinois.

Plus de six mois après sa commercialisation, le Mate X6 fait l'objet d'une jolie promotion chez Amazon. Disponible dans un coloris rouge nébuleux ou noir, le smartphone pliant de Huawei voit son prix passer à 1499 euros (au lieu de 1999 euros à sa sortie) dans le cadre d'une vente flash prenant fin le 11 août 2025. Pour information, c'est un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et qui peut être payé en plusieurs fois.

Lancé en France au début de l'année 2025, le Huawei Mate X6 dispose de deux écrans OLED. L'écran principal affiche une diagonale de 7,93 pouces, une définition de 2440 × 2240 pixels et une densité de 417 ppp. Quant à l'écran secondaire, celui-ci possède une diagonale de 6,45 pouces, une définition de 2440 × 1080 pixels et une densité de 413 ppp.

Fonctionnant sous le système d'exploitation EMUI 15.0, le smartphone pliant du constructeur asiatique est aussi équipé d'un processeur Kirin 9020 Octa-core, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go et d'une batterie de 5110 mAh compatible avec la SuperCharge à 66 W.

La partie photo/vidéo du téléphone est assurée par la présence d'un capteur principal de 50 MP (f/1.4-f/4.0), d'un capteur téléobjectif de 48 MP (f/3.0), d'un capteur ultra grand-angle de 40 MP (f/2.2) et d'un capteur selfie de 8 MP (f/2.2). Quant à la connectivité, celle-ci se compose du Wi-Fi 6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du NFC, du GPS et d'un port USB Type-C. Plus de détails en consultant notre article associé au test du Huawei Mate X6.