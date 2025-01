Huawei lance le Mate X6 en France et fait enfin un effort sur le prix

Un an et demi après le Mate X3, Huawei lance en France un nouveau smartphone pliant haut de gamme : le Mate X6. Commercialisé depuis novembre en Chine, il est d’ores et déjà en vente chez quelques distributeurs tricolores. Le prix de vente est à la hauteur des ambitions, mais il n’est pas aussi élevé que celui de son prédécesseur.

Huawei n’a pas lancé officiellement de smartphone pliant en France depuis le Mate X3, testé dans nos colonnes en juillet 2023. Ce téléphone était clairement un produit hors norme. Hors norme au niveau du design, avec le châssis le plus fin de l’époque. Hors norme au niveau des capacités photographiques élevées face à ses concurrents. Et hors norme au niveau du prix, puisque le téléphone était proposé à son lancement à 2199 euros. Un montant trop élevé face à des adversaires moins chers et compatibles avec les technologies de Google.

Puisque le bilan n’était pas à l’avantage du Mate X3, Huawei n’a pas souhaité, pendant 18 mois, relancer un smartphone pliant en France. Le Mate X5, le Nova Flip et le Mate XT sont restés des exclusivités asiatiques. Mais Huawei est une marque persévérante. À l’image de la gamme P (devenue Pura en 20224), l’entreprise veut se redonner une chance sur le segment des smartphones pliants haut de gamme et lance à l’international le Mate X6, disponible en Chine depuis le 19 décembre 2024.

Le Mate X6 de Huawei est moins cher en France que le Mate X3

C’est donc moins d’un mois plus tard que le Mate X6 arrive en France. Le smartphone est disponible dès aujourd’hui, d’abord chez Huawei (en ligne et dans le flagship store parisien), avant d’arriver dans les prochaines semaines chez quelques distributeurs : Fnac, Darty et Boulanger. Le prix du Mate X6 reste assez élevé, mais moins que le Mate X3 : 1999 euros, soit 200 euros de moins que son prédécesseur. Il n’existe qu’une seule version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pendant les premières semaines de commercialisation, Huawei ne baisse pas le prix pour les « early adopters », mais offre des accessoires.

Nous avons eu l’occasion de prendre en main le Mate X6 lors de la présentation à Paris. Le téléphone se décline en trois coloris, noir, blanc et rouge. Mais c’est évidemment le rouge qui attire instantanément le regard. Les matériaux sont premium. La charnière semble solide et la pliure n’est pas si prononcée sur l’écran interne. Huawei promet que les capacités photographiques sont excellentes et qu’Aurora Store est une alternative crédible et sécurisée au Play Store qui brille toujours par son absence. En attendant notre test complet qui confirmera ou non ces éléments, retrouvez ci-dessous les éléments importants de la fiche technique :