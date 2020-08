Huawei Mate 40 : le modèle de base ne sera pas vendu en France

Un leaker affirme que la version classique du Mate 40 ne sera pas disponible partout dans le monde. Le flagship serait victime des difficultés de Huawei à s’approvisionner en chipset, suite aux sanctions américaines. La firme chinoise aurait alors décidé de privilégier la version Pro du Mate 40, la plus avancée et la plus onéreuse.

L’avenir de Huawei est incertain. Suite aux dernières sanctions américaines, la firme chinoise ne peut plus s’approvisionner en technologies américaines. Elle ne plus plus faire fabriquer ses propres chipsets auprès des usines de TSMC. Le fondeur taïwanais a accepté une dernière commande de Huawei le 15 mai dernier. Cette commande permettra à Huawei de fabriquer des smartphones jusqu’au 15 septembre prochain. Ce qui veut dire qu’il y aura rupture de stock de Kirin dans un mois.

Et cette rupture de stock aura évidemment un impact sur le prochain flagship de la marque : le Mate 40, lequel est attendu sous différentes variantes : classique, Pro, Pro+ et Porsche Design. Y en aura-t-il assez pour créer suffisamment de stock pour les quatre variantes ? Certainement pas. Et Huawei devra faire des choix pour favoriser certaines versions au détriment d’autres selon les pays.

L’une des variantes qui seront défavorisées sera le Mate 40 classique. Selon Evan Blass, célèbre leaker américain connu sous le pseudonyme Evleaks, Huawei aurait décidé de limiter fortement la disponibilité du smartphone dans certaines régions du monde. Et ce dans le but d’en favoriser d’autres, notamment la version Pro. Et ce n’est pas une surprise.

La version de base n’est jamais la mieux lotie

En effet, il y a un an, Huawei choisissait de ne pas lancer en Europe le Mate 30, mais le Mate 30 Pro, estimant qu’il serait plus facile de convaincre les consommateurs d’adopter un smartphone haut de gamme sans les services Google (les fameux GMS) si celui-ci offre la meilleure expérience. Un choix qui n’a pas été réitéré avec la série P40, dont les trois modèles (P40, P40 Pro et P40 Pro+) sont distribués en France.

Les deux années précédentes, Huawei privilégiait également la sortie européenne du Mate 10 Pro et du Mate 20 Pro. Les versions classiques n’étaient en revanche pas disponibles, ou très peu. Mais jusqu’en 2019, les choix de Huawei étaient motivés par une stratégie commerciale basée sur la montée en gamme de son catalogue. Cette année, les décisions de la firme chinoise seront davantage liées à la survie de l’entreprise, en attendant qu’elle soit capable de produire elle-même ses propres chipsets.

