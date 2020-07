Mate 40 : Huawei prépare 4 variantes différentes du flagship

Les Mate 40 se profile à l’horizon. Plusieurs mois avant le lancement de cette nouvelle génération, une fuite révèle que Huawei prépare 4 variantes différentes de son nouveau flagship. Sans surprise, tous les modèles seraient compatibles avec la 5G.

D’après les informations de plusieurs informateurs sur Sina Weibo, le réseau social chinois, Huawei a l’intention de décliner le Mate 40 en quatre versions différentes, rapporte Gizchina. Voici la liste des 4 modèles dans les cartons de Huawei:

Huawei Mate 40 standard

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Porsche Design

Huawei Mate 40 Pro +

Pour l’heure, on vous invite évidement à prendre ces rumeurs avec des pincettes. Néanmoins, l’internaute qui relaie ses informations a déjà publié des données authentiques par le passé, note le média. De plus, on notera que Huawei a déjà décliné les Huawei P40 en plusieurs variantes, dont une édition Pro+ encore plus haut de gamme. De même, la marque a l’habitude de proposer une variante des Mate aux couleurs du constructeur automobile Porsche. Il est logique que le constructeur chinois continue dans le même sens.

La gamme « disposera de fonctionnalités uniques en termes de performances du produit, d’optimisation du système et d’authentification » précise une publication sur le réseau social chinois. Côté performances, le smartphone devrait s’appuyer sur la puissance d’un chipset Kirin, le SoC Kirin 1000 aux dernières nouvelles, avec une importante quantité de mémoire vive. Côté logiciel, la gamme tournera sous EMUI 11 avec une version open source d’Android. La fuite mentionne un nouveau système d’authentification. Peut-on s’attendre à une nouvelle technologie de reconnaissance faciale 3D ou de lecteur d'empreintes ?

Enfin, tous les modèles sont évidemment compatibles avec le réseau 5G. Selon cet informateur très actif sur Weibo, Huawei a déjà lancé la production de masse des Mate 40 dans ses usines. Malgré les sanctions à son encontre, le groupe a visiblement résorbé le retard pris en juin après la défection de TSMC. Dans ces conditions, on s’attend à ce que Huawei présente les Mate 40 dans les temps, probablement dans le courant du mois d’octobre 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Gizchina