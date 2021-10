Huawei dévoile le Nova 9, un smartphone sans 5G ni Play Store, à 499€ en France

Huawei vient d'annoncer l'arrivée du Nova 9 en France. Vendu au prix de 499 euros, le smartphone souffre de plusieurs manquements malgré sa fiche technique de haut vol. Il est en effet privé des applications Google (Play Store…) et de la 5G.

Acculé par les sanctions américaines à son encontre, Huawei se fait discret sur le marché du smartphone, surtout en dehors de Chine. Malgré un contexte compliqué, le constructeur chinois vient d'annoncer la sortie d'un nouveau smartphone en Europe, et notamment en France. Il s'agit du Nova 9.

Les restrictions imposées par Washington ont contraint Huawei à faire des concessions. Comme les autres téléphones de son catalogue, le Nova 9 est privé des applications et des services de Google, dont le Play Store. Pour installer des applications, il faut passer par App Gallery, la boutique d'apps développée par Huawei. Pour compenser l'absence des autres services de Google, Huawei propose son propre écosystème de solutions au sein d'EMUI 12, l'interface basée sur AOSP (Android Open Source Project).

Le Nova 9, un smartphone privé de 5G avec une fiche technique convaincante

Deuxièmement, le Nova 9 n'est pas compatible avec la 5G. Les mesures mises en place par Donald Trump en 201ç empêchent Huawei d'exploiter des technologies 5G. De facto, la marque s'est rabattue sur le SoC Snapdragon 778G, un chipset Qualcomm gravé en 6nm. Cette puce est cantonnée à la 4G. Elle est épaulée par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Malgré ces manquements, le Nova 9 bénéficie d'une solide fiche technique. D'ailleurs, Huawei n'hésite pas à présenter le smartphone comme un véritable flagship haut de gamme, au même tire que la gamme des Huawei P ou des Mate. Côté design, il se rapproche d'ailleurs à plusieurs égards des derniers P50. On y retrouve ainsi un appareil photo composé de deux éléments arrondis.

Cet appareil photo proéminent est composé d'un immense objectif de 50 mégapixels (f/1.9), d'un capteur ultra grand angle (f/2.2), d'un capteur de profondeur (f/2.4) et d'un module dédié aux photos macro (f/2.4). L'objectif principal est plus grand que celui de l'iPhone 12 Pro Max. Il capture donc plus de lumière.

Sans surprise, Huawei promet d'améliorer la qualité de clichés grâce à de l'intelligence artificielle. Sur la face avant, Huawei glisse le capteur photo pour les selfies dans une minuscule cavité dans la dalle tactile. Le fabricant mise sur une caméra de 32 mégapixels (f/2.0). Notez que le smartphone est capable de filmer en 4K, que ce soit grâce au capteur frontal ou l'appareil photo principal. Un algorithme s'assure que l'image reste stable lors de l'enregistrement d'une vidéo.

L'écran est aussi l'un des atouts du Nova 9. Le téléphone est construit autour d'un écran OLED de 6,57 pouces (2340 x 1080 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile supérieur de 300 Hz. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4300mAh compatible avec la recharge rapide 66W de Huawei, l'Hypercharge. La marque promet une recharge complète en l'espace de 38 minutes.

Quel prix et quelle date de sortie ?

Huawei commercialisera le Nova 9 en France au prix de 499€ dès le 2 novembre 2021. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes chez certains revendeurs. Côté coloris, Huawei propose le téléphone en noir ou en bleu. Que pensez-vous de ce retour de Huawei sur le marché français ? On attend votre avis dans les commentaires.