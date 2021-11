EMUI 12 : Huawei s’engage à déployer la mise à jour sur tous les P30 en 2022

EMUI 12 sera disponible sur les Huawei P30 et P30 Pro dans le courant du second semestre 2022. Le groupe de Shenzhen s'est engagé à proposer la nouvelle version de son interface sur tous les smartphones de la gamme lancée en 2019, malgré les sanctions à son encontre.

Fin août 2021, Huawei a levé le voile sur la mise à jour EMUI 12. Cette nouvelle itération de l'interface Android du constructeur chinois embarque plusieurs fonctionnalités empruntées à Harmony OS, dont un design global plus épuré, l'accès aux notifications et le nouveau panneau de configuration.

Rapidement, le groupe chinois a révélé la liste des smartphones compatibles avec EMUI 12. Parmi les téléphones compatibles, on trouve plusieurs références lancées il y a plusieurs années, avant le décret Trump qui a privé Huawei de sa licence Android. C'est notamment le cas de la gamme des Huawei P30/P30 Pro annoncés début 2019. Ils font partie des smartphones les plus vendus par la marque chinoise.

Huawei continue de mettre à jour les P30

Sortis sous EMUI 9.1, une version antérieure de la surcouche, les P30 seront libres de passer à EMUI 12 dans le courant du second semestre de 2022. Comme le rapportent nos confrères de Huawei Central, le constructeur chinois s'est engagé à déployer la mise à jour sur tous les modèles de P30, y compris les versions vendues à l'international, dont l'Europe. La mise à jour ne sera pas réservée à la Chine, pays natal du géant chinois.

Si vous avez acheté votre Huawei P30/ P30 Pro en France, ou dans un autre pays du continent européen, vous recevrez la mise à jour dans le courant de l'année prochaine. Malgré la perte de sa licence et les sanctions américaines à répétition, Huawei fait son possible pour assurer un suivi logiciel sur les smartphones de son catalogue, y compris les références plus anciennes.

La firme de Shenzhen proposera EMUI 12 par le biais d'une mise à jour OTA sur les P30. Trois ans après leur arrivée sur le marché, les smartphones seront donc mis à niveau. On vous en dit plus dès que possible sur la date de déploiement . En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source: Huawei Central