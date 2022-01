Le Huawei P50 Pro arrive en France sous Android 11 et EMUI 12, mais toujours sans les services Google

Huawei vient d'annoncer l'arrivée de son smartphone phare en Europe : le P50 Pro. Déjà sorti en Chine, il propose ce qu'il y a de meilleur sur ce segment. Pour cette version internationale, il est équipé d'Android, et non d'Harmony OS.

Huawei a dévoilé ses P50 et P50 Pro en Chine l'été dernier. Ces deux modèles étaient alors équipés d'Harmony OS. Le P50 Pro est aujourd'hui annoncé pour la France. Pour cette nouvelle version, le fabricant a fait le choix d'Android 11.

Ce smartphone reprend donc les mêmes caractéristiques que son homologue chinois, mais change simplement d'OS. En résulte un produit très intéressant sur le papier et qui n'a pas à rougir face à la concurrence.

Le P50 Pro, le smartphone ultra premium de Huawei

Nous avons ici un smartphone qui veut proposer le meilleur de l'ingénierie Huawei. Niveau design, nous retrouvons donc ce module photo très particulier, composé de deux cercles noirs et de quatre capteurs.

A lire aussi – Test Huawei MatePad 11 : que vaut la première tablette sous HarmonyOS ? On vous dit tout !

Au niveau de l’écran, nous avons une dalle OLED légèrement incurvée de 6,6 pouces d’une définition de 2700 x 1228 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le capteur d’empreintes est placé sous cette dalle, comme nous en avons maintenant l’habitude sur les hauts de gamme.

Le processeur est lui un Qualcomm Snapdragon 888. S’il est aujourd’hui dépassé par le Snapdragon 8 Gen 1, il reste tout de même un SoC très performant en 2022. L’utilisateur aura le choix entre 8 et 12 Go de RAM et entre 128, 256 et 512 Go de stockage. Pas de 5G au programme, le téléphone étant uniquement 4G.

Le P50 Pro dispose d’une batterie de 4360 mAh compatible avec la recharge filaire 66W et sans fil de 50 Watts. Il pèse 195 grammes et fait 8,5 mm d’épaisseur. Il rentre dans les clous des canons actuels.

Huawei confie de nouveau la partie photo à Leica

L’appareil photo est lui très intéressant sur le papier, puisqu’il dispose des éléments suivants :

un capteur principal de 50 mégapixels

un capteur monochrome de 40 mégapixels

un ultra grand-angle de 13 mégapixels

un Telefoto de 64 millions de pixels.

Huawei promet un zoom numérique jusqu’à X200, ce qui est bien mieux que le S21 Ultra (X100) ou le Xiaomi Mi 11 Ultra (X120).

Enfin, le P50 Pro ne sera pas sous Harmony OS dans cette version internationale, mais sous Android 11 avec la surcouche EMUI 12. Il faut tout de même signaler que l’utilisateur n’aura pas la version complète de l’OS, puisqu’il sera privé de la suite logicielle de Google. Une habitude depuis l’embargo imposé sur la marque.

Prix et disponibilités du P50 Pro en France

Le P50 Pro est disponible dès aujourd’hui 26 janvier à partir de 1199 euros. Un prix que beaucoup jugeront élevé, surtout lorsqu'on prend en compte l'absence des applications Google et la présence d'un processeur de 2021.