Huawei lance en France le Nova 13 Pro, un smartphone si séduisant qu’on en oublierait (presque) Android

Huawei officialise l’arrivée en France de deux nouveaux modèles dans son catalogue : les Nova 13 et Nova 13 Pro. Vendus sous la barre des 700 euros, les deux smartphones présentent une fiche technique complète, parfois digne d’un modèle haut de gamme. Nous avons essayé le meilleur des deux. Et nous aurions presque envie de faire l’impasse sur le Play Store. Voici pourquoi.

Hier, nous avons relayé le lancement en France du mate X6 de Huawei. En effet, la marque chinoise reprend le risque de lancer un smartphone pliant en dehors de Chine, alors que les trois modèles précédents (Mate X5, Mate XT et Nova Flip) n’ont pas eu cette chance. L’absence de Google dans l’interface et le prix très élevé du Mate X3 n’ont évidemment pas aidé, malgré des qualités techniques indéniables. Le Mate X6 est cependant moins cher que le Mate X3 et encore meilleur techniquement. Nous vous conseillons la lecture de notre article dédié pour tout savoir.

Le Mate X6 n’était cependant pas le seul smartphone présenté par Huawei hier. Alors que nous attendons impatiemment l’arrivée d’un successeur au Pura 70 Ultra, la marque chinoise annonce l’arrivée de deux modèles moins onéreux que ce dernier, mais pas moins ambitieux : il s’agit des Nova 13 et Nova 13 Pro, deux téléphones milieu de gamme qui remplacent assez logiquement le Nova 12s que Huawei propose également. Les deux smartphones sont d’ores et déjà disponibles chez Huawei (en ligne et en boutique) et bientôt chez les distributeurs.

Les Nova 13 et Nova 13 Pro arrivent en France à moins de 700 euros

Les Nova 13 et Nova 13 Pro sont respectivement vendus 549 euros (soit 50 euros de plus que le Nova 12s) et 699 euros (à 100 euros de moins seulement du prix actuel du Pura 70). Une différence de 150 euros qui se justifient évidemment sur la fiche technique. Au niveau de l’écran. Au niveau de la photo, avant et arrière. Au niveau de l’audio. Au niveau du design. Et au niveau du stockage. Il y a donc beaucoup de différences. La plate-forme en revanche serait identique. Huawei refuse de révéler l’identité du composant, mais tout porte à croire qu’il s’agit d’un Kirin 8000 dont le modem est compatible 5G.

Voici les autres éléments techniques importants à retenir dans cette configuration :

Huawei Nova 13 Pro

Écran AMOLED LTPO 1,5K 120 Hz de 6,76 pouces

Processeur HiSilicon Kirin 8000

12 Go de RAM et 512 Go de stockage

Batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 100 watts

compatible charge rapide Capteur photo principal 50 MP stabilisé avec objectif à ouverture variable f/1.4-4.0

Telephoto 12 MP avec zoom optique 3x et stabilisation optique

Deux capteurs selfie de 60 MP et 8 MP (zoom optique 2x), autofocus sur les deux

et (zoom optique 2x), autofocus sur les deux Compatible WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB 2.0, infrarouge et 5G

Certification IP65

Huawei Nova 13

Écran OLED Full HD+ 120 Hz de 6,7 pouces

Processeur HiSilicon Kirin 8000

12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 100 watts

compatible charge rapide Capteur photo principal 50 MP avec objectif ouvrant à f/1.9

avec objectif ouvrant à f/1.9 Capteur selfie 60 MP

Compatible WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB 2.0, infrarouge et 5G

Protection contre les éclaboussures

Les deux téléphones sont livrés avec EMUI et non HarmonyOS Next. Ce dernier reste pour l’instant exclusif à la Chine. EMUI est livré sans les briques technologiques de Google, mais avec Aurora Store, une boutique Android alternative qui permet de récupérer pratiquement toutes les applications du Play Store. Bien sûr, il y a des incompatibilités dues à l’absence de certaines librairies partagées d’Android. Mais elles sont de plus en plus rares. En revanche, Huawei ne veut s'exprimer officiellement sur le nombre d'années de mise à jour d'EMUI. Un sujet qui ne devrait pas rester tabou encore très longtemps.

Le Nova 13 Pro est un téléphone haut de gamme à petit budget

Comme le Mate X6, nous avons eu l’occasion d’essayer le Nova 13 Pro. Et il s’agit d’une proposition très séduisante. Le téléphone est bien construit. Le revêtement à l’arrière n’est pas d’un similicuir, mais du verre minéral. Vous pouvez découvrir ici la version verte, certainement la plus sympa, avec un motif assez joli qui ne semble pas retenir les traces de doigt. Le module photo est sur le côté, positionné verticalement, avec un risque de déséquilibre. Mais la finition est agréable à l’œil. Les tranches sont en aluminium. L’écran est plutôt bon. Nous avons hâte d’en découdre avec ce Nova 13 Pro lors d’un test en bonne et due forme.