Huawei lance le Mate X6, un smartphone pliant qui mise sur la robustesse et l’innovation

Huawei vient de presenter le Mate X6, un smartphone pliable doté de grands écrans, d’un système photo avancé et d’innovations en intelligence artificielle.

Huawei continue de rivaliser avec Samsung dans le secteur des smartphones pliants en lançant le Mate X6 ce 26 novembre 2024. Ce modèle améliore son prédécesseur, le Mate X5, avec des écrans plus grands, une conception renforcée et des fonctionnalités enrichies par l’intelligence artificielle. Positionné face aux Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 de Samsung, ce dernier mise sur son design élégant et ses performances pour séduire. La série se décline en deux versions : Standard et Collector’s Edition, cette dernière intégrant des fonctionnalités avancées pour les communications par satellite.

Le Mate X6 offre un écran interne de 7,93 pouces et un écran externe de 6,45 pouces, légèrement plus grands que ceux du Mate X5. Ces deux écrans OLED présentent une luminosité impressionnante, allant jusqu’à 2500 nits pour l’externe, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une technologie LTPO 2.0 pour une fluidité et une réactivité exceptionnelles. Ces caractéristiques le placent parmi les meilleurs appareils pour une expérience visuelle immersive.

Le Mate X6 gagne en robustesse et soigne son design

Le Mate X6 se distingue également par sa solidité. Huawei utilise des matériaux innovants, comme un support en fibre de carbone et un aluminium ultra-résistant, pour améliorer la durabilité de 37 % par rapport à la génération précédente. Le dos en verre adopte un design marbré élégant, disponible en cinq couleurs, comme le Gris Nebula et le Rouge. Une version en cuir est également disponible pour les amateurs d’un style plus sobre.

Côté photographie, le Mate X6 est équipé d’un capteur principal de 50 MP avec une ouverture variable (F1.4 à F4.0) pour ajuster la lumière en fonction des conditions. Il inclut aussi un ultra grand-angle de 40 MP et un téléobjectif macro de 48 MP avec zoom optique 4x. Grâce à la technologie RYYB, qui capte plus de lumière qu’un capteur classique, les photos bénéficient d’une meilleure qualité, même en basse luminosité. La Collector’s Edition propose une fonctionnalité unique : passer des appels ou envoyer des messages en utilisant un satellite, utile dans les zones sans réseau mobile. Le téléphone pourra aussi se connecter à Internet via ce système, une technologie en test prévue pour 2025. Pour l’instant, Huawei n’a pas confirmé de lancement en France.

Le Mate X6 Standard est proposé en Chine à partir de 12 999 yuans (environ 1 670 euros) pour la version 256 Go, et jusqu’à 15 999 yuans (environ 2 050 euros) pour le modèle Collector’s Edition avec 1 To de stockage. À ce prix, il se positionne face aux Galaxy Z Fold 6 de Samsung, tout en offrant des caractéristiques uniques, comme sa technologie satellite.