Huawei Pura 80 : on en sait plus sur le futur roi de la photo mobile, dont sa date de sortie supposée

Le Huawei Pura 80 se dévoile un peu plus grâce aux indiscrétions d'un leaker. Il donne des informations sur le processeur qui équipera les smartphones, ainsi qu'une fenêtre de sortie précise, la voici.

Si vous voulez vous y retrouver dans les différentes gammes de smartphones Huawei, il faut prêter attention à la lettre qui les accompagne. Ou plutôt au mot, qui sont venus les remplacer au fil du temps. C'est ainsi que la série P est devenue Pura par exemple. Les mobiles qui en sont issus ont un point commun : ce sont d'excellents photophones, et c'est un euphémisme. L'affirmation est simple à vérifier puisqu'à chaque sortie, le nouveau Pura prend souvent la première place du listing de DXOMARK, un indicateur de leur qualité en photographie.

Disponible depuis avril 2024, le Huawei 70 Pura Ultra est ainsi toujours premier du classement. Devant de telles performances, il est naturel que son successeur, le Huawei Pura 80, soit attendu au tournant. On pense déjà savoir que le constructeur chinois mise notamment sur un zoom révolutionnaire pour améliorer sa formule. Mais au-delà des capteurs, à quoi est-ce que l'on peut s'attendre ? Un internaute nous en dit plus.

Les Huawei 80 Pura devraient sortir à cette date

En terme de design, il suffit de comparer le Huawei P60 et le Huawei Pura 70 Ultra pour comprendre que la marque aime proposer des modèles différents d'une génération à l'autre. L'alignement vertical des objectifs a ici laissé la place à un îlot grossièrement triangulaire. Et pour le Pura 80 alors ? Sur le réseau social chinois Weibo, un leaker indique que son design “est très spécial“. Malheureusement, il n'en dit pas plus, laissant la place à toutes les spéculations.

En revanche, il donne d'autres informations importantes. Ainsi, les Huawei Pura 80 seraient équipés d'un lecteur d'empreintes optique et non sous l'écran. Le processeur serait une version plus puissante de la meilleure puce Kirin actuelle. Enfin, on apprend que la production de masse commencerait juste après le festival du printemps chinois, qui a lieu le 29 janvier 2025. Les mobiles sont attendus pour fin mai 2025, ce qui est cohérent avec l'arrivée des Pura 70 en France en mai 2024.