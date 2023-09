Huawei dévoile le Mate X5 : il s’agit simplement d’un Mate X3 compatible 5G

Quelques jours après les Mate 60 5G et Mate 60 Pro 5G, Huawei a dévoilé un nouveau smartphone pliant : le Mate X5 5G. Cependant, contrairement à ce que laisse penser son nom, il ne s’agit pas d’un nouveau téléphone, mais d’une déclinaison du Mate X3 que la firme a lancé en mai 2023 et que nous avons testée cet été. La 5G est-elle le seul changement ? Réponse.

En Chine, Huawei profite d’une excellente dynamique. Un indicateur intéressant pour illustrer cette tendance : la marque a augmenté ses ventes de smartphones en Chine de 58 % au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. Il y a plusieurs explications. Mais l’une d’entre elles est le lancement de l’excellent Huawei P60 Pro que nous avons eu l’occasion de tester. Un smartphone que nous utilisons désormais pour certains de nos tests et reportages.

Lire aussi – Honor dévoile le Magic V2, le smartphone pliable qui attaque de front le Galaxy Z Fold 5

Pour capitaliser sur cette belle tendance, Huawei mise beaucoup sur les smartphones haut de gamme. Nous en avons eu la preuve il y a quelques mois avec le Huawei Mate X3. Ce smartphone pliant était, à son lancement, le plus fin et le plus léger des modèles de type « Fold ». Nous l’avons testé. Et le résultat est globalement positif, même si nous lui avons trouvé quelques défauts, notamment au niveau tarifaire. D’autant que la sortie du Galaxy Z Fold 5 était à l'époque toute proche.

Huawei lance en toute discrétion le Mate X5

Quatre mois plus tard, la firme chinoise refait parler d’elle. D’une part en présentant les Mate 60 5G et Mate 60 Pro 5G. Une officialisation qui n’a pas eu lieu à l’occasion d’une keynote ou d’un communiqué de presse. Et d’autre part en renouvelant très rapidement son modèle pliant haut de gamme, toujours sans annonce officielle, mais une simple apparition sur la version chinoise du site de la marque. Voici donc le Mate X5 qui vient remplacer le Mate X3.

Dès les premiers instants, nous nous rendons compte d’un décalage entre ce que suggère le nom du produit et la réalité de sa proposition : ce n’est pas un nouveau produit. C’est une mise à jour technologique. En effet, il n’y a pratiquement aucune différence ergonomique et technique entre le Mate X3 et le Mate X5. Nous retrouvons le même design très fin, les deux mêmes écrans, la même batterie de 5060 mAh (exclusive à la version chinoise du Mate X3), la même puissance de charge (filaire ou sans fil), la même configuration photographique, les mêmes haut-parleurs symétriques et les mêmes finitions au niveau des matériaux.

Le Mate X5 est avant tout une version 5G du Mate X3

Alors quelles sont les différences ? Il y en a trois précisément. La plus importante est la plate-forme : le Snapdragon 8+ Gen 1 est remplacé par un « Kirin 9000s ». Oui, un Kirin. Nous savions que Huawei préparait le retour des Kirin dans ses smartphones. C’est officiel avec le Mate X5 et les Mate 60 et 60 Pro. Il s’agit d’un octo-core gravé en 7 nm. Il est moins puissant que le Snapdragon 8+ Gen 1. Mais son avantage concerne la connectivité 5G que Qualcomm ne peut fournir à Huawei. C’est donc bien le grand retour de la 5G chez Huawei grâce au Mate X5 et aux Mate 60 et 60 Pro. En outre, le Kirin 9000s profite d’un GPU développé en interne : le Maleoon 910.

Deuxième différence, la configuration. Le Kirin 9000s intègre 12 ou 16 Go de RAM selon les versions (contre 12 Go dans le Mate X3). Et il est accompagné de 512 Go ou 1 To de stockage interne (extensibles avec une carte mémoire au format NM Card, comme toujours). Dernière différence, le poids. Il passe de 240 grammes en moyenne (un gramme en moins ou en plus selon le matériau de la coque) à 244 grammes en moyenne. Le prix et la disponibilité du Mate X5 n’ont pas encore été dévoilés. Mais la commercialisation ne devrait pas tarder en Chine.