Voici les Mate 70 de Huawei, sa série de smartphones la plus aboutie à ce jour

Huawei vient de dévoiler la série Mate 70, composée de quatre modèles. Ce nouveau smartphone met l’accent sur la photographie, l’autonomie et l’intégration de l’intelligence artificielle. Ce lancement marque une étape importante pour la marque.

Avec la série Mate 70, Huawei poursuit sa stratégie de lancement de deux gammes annuelles et succède au Mate 60, lancé en 2023. Ce dernier s’était déjà fait remarquer avec des appels par satellite, une première sur un smartphone. Le Mate 70 reprend donc cet élan avec quatre modèles distincts : le Mate 70, le Mate 70 Pro, le Mate 70 Pro+ et le Mate 70 Ultimate Design. Ce lancement reflète les ambitions de la marque sur le marché chinois, où elle cherche à renforcer sa position malgré les restrictions internationales.

Cette série introduit un design revisité qui est marqué par un imposant module photo arrière. Le bloc circulaire, entouré d’un anneau texturé façon diamant, regroupe un système photo avancé. Ce dernier comprend un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif de 48 MP et un ultra grand-angle de 40 MP. Huawei intègre sa technologie XMAGE pour optimiser les images et offre des fonctionnalités comme l’enregistrement vidéo 4K en mode nuit ou la gestion d’une ouverture variable.

Le Mate 70 Pro offre un écran amélioré et une batterie de 5700 mAh

Le Mate 70 Pro est équipé d’un écran OLED LTPO de 6,9 pouces aux bords incurvés, avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. À l’avant, il propose trois capteurs pour la reconnaissance faciale 3D et les gestes aériens. Côté autonomie, une batterie de 5700 mAh remplace celle de 5000 mAh de la génération précédente, avec une charge rapide de 100 W en filaire. Le modèle standard, plus accessible, propose un écran plat de 6,7 pouces avec des bordures réduites pour une prise en main simplifiée.

Huawei introduit également HarmonyOS NEXT, une version améliorée de son système d’exploitation. Celle-ci apporte de nouvelles animations, un interface repensée et une meilleure connexion avec les appareils de l’écosystème Huawei. L’intelligence artificielle est au cœur de cette version, avec des fonctions génératives pour l’assistant vocal, le montage vidéo et la création d’images. Pour l’instant, les Mate 70 sont commercialisés uniquement en Chine, sans indication sur un lancement international pour le moment.