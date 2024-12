Le Honor Magic 7 Pro brille dans les benchmarks, et il arrive bientôt en France

Le Honor Magic 7 Pro est certifié en Europe, confirmant sa sortie prochaine dans nos contrées. Un benchmark du smartphone avec son SoC Snapdragon 8 Elite laisse présager des performances très élevées.

Le Honor Magic 7 Pro a été lancé il y a quelques semaines en Chine. L'annonce du smartphone pour sa sortie internationale ne devrait plus tarder, puisque MySmartPrice a repéré l'appareil sur des documents de certification d'autres pays.

Il a été certifié en Thaïlande par la NBTC, sous le numéro de modèle PTP-N49 et le nom commercial Honor Magic 7 Pro. Le PTP-N49 a aussi fait une apparition au Royaume-Uni du côté de l'organisme GCF et dans l'UE via l'EEC, et on sait donc grâce à la NBTC qu'il s'agit bien du prochain flagship d'Honor. Entre ces informations et le fait que le Magic 6 Pro avait été annoncé en février pour une sortie en mars 2024 en France, il est fort probable que le Magic 7 Pro soit bientôt disponible chez nous.

Le Honor Magic 7 Pro aura bien un SoC Snapdragon 8 Elite

Un certain Honor PTP-N49 a été testé sur l'outil de benchmark Geekbench 6 le 19 décembre 2024. Cet appareil est équipé d'une puce Qualcomm SM8750 octo-core, dont six cœurs cadencés à 3,53 GHz et deux cœurs dont la fréquence d'horloge peut atteindre 4,32 GHz, le tout avec un GPU Adreno 830. Ce sont tout simplement les caractéristiques du Snapdragon 8 Elite, qui sera donc bien du programme sur la version internationale du Magic 7 Pro.

Sur Geekbench 6, le smartphone obtient d'excellents scores : 3 112 en single core et 9 259 en multi-core. C'est plus que n'importe quel smartphone Android commercialisé actuellement en Europe, en attendant le Galaxy S25, le OnePlus 13, le Xiaomi 15 et les autres mobiles qui seront lancés en début d'année.

Le bond de performances avec la génération précédente est sensible. Qualcomm semble avoir réussi son pari avec ses nouveaux cœurs CPU Oryon, qui offrent des résultats de haute volée et permettent de réduire l'écart béant entre les appareils Android et les iPhone.

Le Magic 7 Pro embarque également 12 Go de RAM et sera livré sous Android 15, avec la surcouche maison MagicOS 9.0 déjà officialisée par Honor. Celle-ci apporte diverses optimisations ainsi que des fonctions basées sur l'IA, reste à savoir si celles-ci seront toutes disponibles en Europe.

Source : MySmartPrice