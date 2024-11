HarmonyOS NEXT : le premier OS de Huawei sans Android vient d’être lancé

Huawei vient de lancer HarmonyOS NEXT. Avec cet OS, la marque affirme avoir développé un système d’exploitation entièrement indépendant d’Android.

Huawei continue de se démarquer malgré les restrictions américaines. Avec les smartphones Mate 70 et les pliants Mate X6, la marque chinoise a dévoilé HarmonyOS NEXT, présenté comme son premier système d’exploitation mobile conçu sans aucun code Android. Ce développement s’inscrit dans une démarche de souveraineté technologique, à la fois sur le plan matériel et logiciel, en réponse aux tensions commerciales avec les États-Unis. En parallèle, cette stratégie permet à la marque de se positionner face à ses concurrents internationaux.

HarmonyOS NEXT marque une étape clé pour Huawei, qui ambitionne de réduire sa dépendance aux technologies américaines. Si les versions précédentes de son système utilisaient du code open-source d’Android, cette nouvelle édition se veut totalement indépendante. Selon le fabricant, ce système sera progressivement installé sur tous ses futurs smartphones, avec les Mate 70 comme premiers appareils compatibles. Cette annonce illustre l’objectif de l’entreprise : créer un écosystème propre, à l’abri des sanctions étrangères.

HarmonyOS NEXT accompagne le Mate 70 et son processeur maison

Le Mate 70, attendu en Chine le 4 décembre, représente une autre avancée pour Huawei. Ce modèle succède au Mate 60, le premier smartphone de la marque à intégrer un processeur entièrement fabriqué en Chine. Cette prouesse technologique permet à la société de contourner les restrictions sur l’accès aux semi-conducteurs avancés. Cependant, l’entreprise reste limitée à des puces gravées en 7 nm, bien en deçà des 2 nm que prépare Apple pour ses futurs iPhones. Malgré cela, ces progrès lui permettent de renforcer sa compétitivité sur le marché chinois, où elle vise à regagner des parts face à des géants comme Xiaomi ou Oppo.

HarmonyOS NEXT promet une amélioration des performances, en grande partie grâce à une meilleure optimisation entre le matériel et le logiciel. Huawei précise que le système demande encore quelques mois d’ajustements pour atteindre son plein potentiel. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des améliorations dans la fluidité et la rapidité des tâches courantes. Pour l’instant, les Mate 70 et Mate X6 ne seront disponibles qu’en Chine, sans annonce concernant une sortie internationale. La société reste discrète sur l’éventualité d’un lancement mondial, laissant supposer que le marché local reste sa priorité.